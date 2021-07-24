Чоловікам вручені повідомлення про підозру в замаху на умисне вбивство

Поліція затримала двох мешканців Дніпропетровщини 36-ти та 28-ми років, яких підозрюють в здійсненні нападу на громадську активістку та організаторку мітингів підприємців Наталію Еншокулову. Про це повідомила прес-служба МВС у Telegram.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, ефективно спрацювали оперативники, слідчі та фахівці підрозділу кримінального аналізу, які практично відразу встановили особи причетних до злочину.

«Впродовж декількох днів поліцейські цілодобово стежили за їх пересуванням і в слушний момент затримали. Потерпіла нападників впізнала. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи. Слідчі поліції клопочуть виключно про тримання під вартою», – повідомив він.

Наразі затримані співпрацювати зі слідством відмовляються.

Як інформував ZAXID.NET, 15 липня у Дніпрі напали на організаторку мітингів підприємців Наталію Еншокулову. Жінка потрапила до лікарні зі зламаним носом, пошкодженими зубами, глибокими порізами обличчя та струсом мозку

Активістка пов’язує побиття зі своєю громадською роботою, зокрема антирейдерською діяльністю.

Поліція кваліфікувала побиття як замах на вбивство. Як поінформували в пресслужбі обласної поліції, за фактом відкрили кримінальне провадження за статтями про «замах на умисне вбивство» (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Поліція розглядає різні версії злочину, зокрема й громадську діяльність.