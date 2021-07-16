Активістка пов’язує побиття зі своєю громадською роботою, зокрема антирейдерською діяльністю

У Дніпрі невідомі побили активістку, організаторку мітингів підприємців Наталію Еншокулову.

Інцидент стався ввечері 15 липня, коли Еншокулова увійшла до тамбура своєї квартири.

«Двоє молодиків зайшли слідом за мною, один одразу «вирубив» мене ударом. Далі я вже нічого не пам’ятаю, якийсь ніж... Сусіди забили на сполох, і ці молодики втекли. Сусіди їх бачили, їх зафіксували камери відеонагляду, я думаю, що їх можна буде знайти», – цитує жінку «Радіо Свобода».

Активістка пов’язує побиття зі своєю громадською роботою, зокрема антирейдерською діяльністю, яку вона вела разом з іншими підприємцями й постраждалими від рейдерства.

«Я намагаюся в співпраці з іншими постраждалими від рейдерства, протидіяти бандитизму. А зовсім недавно я мала необережність направити на кожного депутата ВР лист з проханням обмежити у свободі не тільки Умку, а й інших «безпрєдєльщиків» по списку, які кошмарять регіон. На мій лист пішла реакція правоохоронних органів і в цей же день мене жорстоко побили», — написала Еншокулова у Facebook.

Наразі жінка перебуває в лікарні, у неї зламаний ніс, пошкоджені зуби, кілька глибоких порізів на обличчі, а також струс головного мозку.

Facebook Наталія Еншокулова

Поліція кваліфікувала побиття як замах на вбивство. Як поінформували в пресслужбі обласної поліції, за фактом відкрили кримінальне провадження за статтями про «замах на умисне вбивство» (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Поліція розглядає різні версії злочину, зокрема й громадську діяльність.