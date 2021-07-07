Після обшуку в підозрюваного у вбивстві власника будинку вилучили п’ять одиниць зареєстрованої зброї

У Дніпропетровській області 62-річного чоловіка підозрюють у вбивстві 57-річної жінки, яка працювала в його будинку домашньою помічницею. Після вбивства чоловік забарикадувався у дачному будинку, де погрожував скоїти самогубство. Поліція витратила 13 годин на те, щоб вмовити його здатися.

За інформацією правоохоронців, тіло 57-річної жінки виявила сестра господині будинку 5 липня ввечері, яка на той час була у від’їзді. Жінка попросила перевірити житло, бо домашня помічниця не відповідала на дзвінки.

«Поліцейські карного розшуку з’ясували, що до вбивства жінки може бути причетний 62-річний власник будинку, який незадовго до цього поїхав з дому на власному авто. Для його затримання по області була введена спеціальна поліцейська операція, в результаті якої було встановлене місце перебування підозрюваного. На адресу терміново прибули поліцейські карного розшуку та спецпризначенці КОРДу. Після 13 годин перемовин чоловік здав зброю та вийшов з будинку. 6 липня близько 11-ї ранку його затримали та доставили до Кам’янського районного управління поліції. Під час обшуку з оселі підозрюваного вилучили п’ять одиниць зареєстрованої зброї», – сказано в повідомленні.

Фото поліції Дніпропетровської області

Правоохоронці встановили, що 5 липня вранці між власником квартири та 57-річною домашньою помічницею виник конфлікт на ґрунті особистої неприязні. Під час сварки чоловік завдав жінці 11 ножових поранень у груди і спину. Внаслідок отриманих травм вона померла на місці.

За скоєння умисного вбивства 62-річному власникові будинку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.