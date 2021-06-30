Службове розслідування не виявило протиправних дій у поведінці правоохоронців, які в ніч з 18 на 19 травня затримали й побили на Подолі в Києві музиканта Дмитра (Мітю) Бугайчука, бо він видався їм підозрілим. Про це стало відомо з відповіді Нацполіції на депутатське звернення Ганни Бондар.

За версією правоохоронців, в ніч з 18 на 19 травня поліцейські Владислав Іоанно та І. Біланюк (імені знайти не вдалося) помітили на вулиці Кирилівській «двох осіб, які поводилися підозріло, відмовилися надати для перевірки документи та спробували втекти».

Під час втечі, як наполягають у Нацполіції, Бугайчук викинув з кишені телефон та пакет, у якому була речовина рослинного походження. Відомості за фактом її виявлення тієї ж доби внесли до ЄРДР за статтею «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

«Намагаючись затримати ймовірного на той момент правопорушника, Іоанно В. О. схопив його обома руками за тулуб, після чого вони обоє впали на землю. Під час падіння, зі слів поліцейських, Бугайчук ударився головою об асфальт. У зв’язку з тим, що Бугайчук продовжував чинити опір поліцейському, висловлювався нецензурною лайкою, Іоанно В. О. застосував до нього спеціальний засіб кайданки», – стверджують у поліції.

Застосування сльозогінного газу до перехожих, які того вечора намагалися допомогти Бугайчуку, а згодом вели тригодинну трансляцію у facebook з місця події, правоохоронці пояснили тим, що вони не реагували на їхні попередження.

У питанні застосування кайданок та газу розслідування не показало порушень з боку Іоанно та Біланюка, однак встановило, що обидва не вмикали відеореєстраторів.

«За вказані порушення наказом ГУНП від 11.06.2021 №368 окремих поліцейських ППОП №1 притягнуто до дисциплінарної відповідальності, з яких одного звільнено з посади, двох попереджено про неповну службову відповідність, чотирьом оголошено догани», – повідомили в поліції.

Як пише портал «Зміна», на відповідь поліцейських уже відреагували друзі Бугайчука.

«Ми, як свідки ситуації з Мітею, вважаємо неприйнятним те, що службова перевірка не кваліфікувала жорстке затримання як неправомірну дію з боку поліції. Також відповідь ГУНП видається нам надто вже скупою: незрозуміло, хто і як проводив службове розслідування, чому саме такі заходи були вжиті й кого саме звільнили», – зауважили вони.

Як повідомляв ZAXID.NET, Художника затримали і побили в ніч на 19 травня на вулиці Кирилівській, 47 у Києві. При затриманні йому розбили ніс, після чого Дмитро втратив свідомість. Після цього його волокли по землі.

Вже після побиття, коли на місці події зібралася велика кількість людей, приїхали патрульні поліцейські та медики швидкої допомоги. Музиканта доставили до відділку, щоб взяти відбитки пальців.

Бугайчук вирішив подати заяву про перевищення правоохоронцями службових повноважень.