Медики оглядають потерпілого художника Дмитра Бугайчука

У Києві поліцейські побили художника і музиканта Дмитра Бугайчука, якого затримали нібито за те, що у нього був пакет з наркотиками. Після цього правоохоронці кілька годин тримали його в наручниках, і в підсумку - відпустили. Про інцидент розповів сам потерпілий у своєму Facebook.

Також Бугайчук опублікував фото нанесених побоїв на обличчі.

Художника затримали і побили в ніч на 19 травня на вулиці Кирилівській, 47 у Києві. При затриманні йому розбили ніс, після чого Дмитро втратив свідомість. Після цього його волокли по землі.

Вже після побиття, коли на місці події зібралася велика кількість громадян, приїхали патрульні поліцейські та медики «швидкої», музиканта доставили до відділку, щоб взяти відбитки пальців.

Бугайчук вирішив подати заяву про перевищення правоохоронцями службових повноважень.

Журналіст Євген Котенко виклав у Facebook відео з місця події, коли патрульні, які прибули, спілкувалися з бійцями полку особливого призначення, що й побили Бугайчука. Зазначається, що вони приїхали на виклик про неправомірні дії силовиків. Вони також викликали «швидку» для потерпілого та охороняли місце інциденту.

За словами Котенка, правоохоронці також застосували газ до двох людей, які намагалися з'ясувати, що ж відбувається.

Коли музикант отямився, він лежав на асфальті, а співробітник поліції намагався скрутити йому руки. Бугайчук почав кликати на допомогу і просив свідків інциденту зняти все, що відбувається.

За словами Дмитра, коли він отямився, то побачив біля себе на асфальті пластиковий пакет з невідомою речовиною, який йому не належав. Силовики заявили, що Бугайчук нібито викинув цей пакет при їх наближенні. Також вони звинуватили художника в спробі втекти з місця події.

Дмитро всі звинувачення відкидає.

Адвокат музиканта Всеволод Ігнатенко повідомив «Громадському», що його клієнт в ту ніч зустрівся з другом на вулиці, і як тільки стали розходитися, під'їхав батальйон спецпризначення, і Бугайчука попросили підійти до автомобіля. На його запитання «навіщо» артиста вдарили в обличчя, і продовжували бити.

Приїхала слідчо-оперативна група та склала протокол про огляд місця події. Медики надали необхідну допомогу.

«Виявлено розбитий телефон, калюжа крові... Також вилучили незрозумілий пакет, в якому нібито наркотичні речовини», - сказав адвокат.

Хто побив Дмитра Бугайчука

Очевидець інциденту Іван Скорина вказав у своєму Facebook номери жетонів силовиків і повідомив, що поліцейський, який напав на Бугайчука, представився як Владислав Іоанно.

«Він – переатестований співробітник «Беркута». У 2017-му році він напав на водія авто, а раніше - на співвласника видання «Букви» Петра Терентьєва», – написав киянин.

Версія правоохоронців

За версією поліції Києва, під час патрулювання Подільського району спецпризначенці помітили двох «підозрілих» незнайомців, а ті почали від них втікати. Правоохоронці спіймали одного з них.

«Чоловік перебував із явними ознаками алкогольного сп’яніння та при затриманні чинив опір, а відтак було прийнято рішення застосувати сльозогінний газ та кайданки. При цьому, коли незнайомець втікав, поліцейські побачили, як він викинув із кишені телефон та якийсь пакет. Тому далі у присутності понятих правоохоронці провели огляд місця події та на тротуарі виявили зіппакет із речовиною зеленого кольору, схожою на марихуану», – повідомили у поліції.

За їх інформацією, для документування події прибула слідчо-оперативна група, а також карета швидкої медичної допомоги, а вилучений пакет направили на експертне дослідження.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, придбання чи зберігання наркотичних засобів». Водночас у відомстві почали службове розслідування щодо перевірки правомірності дій поліцейських.

Реакція суспільства

Інцидент з побиттям поліцейськими Дмитра Бугайчука викликав значний суспільний резонанс. У мережі почали організовувати акцію протесту «Зупинимо сафарі міліції на Подолі!».

Мітинг анонсували на 21 травня об 11:00 під відділенням поліції Подільського району столиці на вулиці Хорива, 20. Вимога учасників акції – відставка начальника відділення.