Родині Василя Шімана належать 4 будинки, квартира та 52 земельні ділянки

Правоохоронці оголосили підозру у декларуванні неправдивої інформації депутату Солотвинської селищної ради від партії «За майбутнє» Василю Шіману. Він не вказав активи родини на понад 4 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 11 листопада, у декларації депутата за 2024 рік не було інформації про п’ять транспортних засобів, зареєстрованих на дружину. Серед них Audi A6, Nissan Pathfinder і три напівпричепи-цистерни.

«Також депутат не задекларував корпоративні права товариства, що займається торгівлею паливом із статутним капіталом у 1,5 млн грн та не задекларував дохід дружини. Загальна сума, яка не була відображена в декларації, становить 4 млн 116 тис. грн», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі не називають прізвища підозрюваного. За даними НАЗК, йдеться про депутата Солотвинської селищної ради Василя Шімана.

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29 квітня він подав виправлену декларацію за 2025 рік, в якій вказав автівки з причепами, а також 1,5 млн грн частки у своїй компанії «Латум.Буд». Окрім цього, родині Василя Шімана належать чотири будинки, квартира та 52 земельні ділянки, 47 з яких записані на дружину депутата.

Василю Шіману інкримінують декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає від 68 тис. грн до 102 тис. грн штрафу або від 150 до 240 годин громадських робіт, або до 2 років обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.