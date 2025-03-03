Віньковецький районний суд виніс вирок ексдепутату Нетечинської сільської ради Віктору Вертібенку за неподання декларації про доходи. Посадовцю призначили 150 годин громадських робіт без права працювати в органах місцевого самоврядування протягом року.

Як йдеться у вироку від 25 лютого, Віктор Вертібенко був депутатом Нетечинської сільської ради з 2015 року. У квітні 2021-го посадовець був зобовʼязаний подати щорічну декларацію про припинення повноважень через приєднання Нетечинської сільради до Віньковецької, проте він так цього і не зробив.

Під час судового розгляду справу Віктор Вертібенко визнав свою провину. У понеділок, 3 березня 2025 року, посадовець все ж подав необхідну декларацію. Він вказав, що має три земельні ділянки у селі Нетечинці, та ще одну – в Славуті. Також у власності Віктора Вертібенка три автомобілі. У 2020 році чоловік отримав 53 тис. грн доходу.

Суддя Марʼяна Мусієнко визнала посадовця винним за ст. 366 Кримінального кодексу України (неподання суб’єктом декларування декларації) й призначила 150 годин громадських робіт без права працювати в органах місцевого самоврядування протягом року. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.