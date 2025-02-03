На Прикарпатті виправдали депутатку сільради за неподання декларації
Обвинувачена сказала, що не знала про те, що зобовʼязана подати декларацію
Тисменицький районний суд розглянув справу ексдепутатки Колодіївської сільської ради, директорки місцевого будинку культури Галини Гриш, обвинуваченої в умисному неоприлюдненні декларації про доходи. Прикарпатку визнали невинною через недоведеність в її діях складу кримінального правопорушення.
Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 січня, Галина Гриш була депутаткою Колодіївської сільради у 2015-2019 роках. У січні 2020 року сільську раду приєднали до Івано-Франківської міськради, а тому до квітня 2021 року обвинувачена мала заповнити на сайті НАЗК декларацію при звільненні з посади.
Під час судового засідання Галина Гриш визнала свою вину і пояснила, що не подала декларацію, тому що їй про це ніхто не сказав, а в селі не було комп’ютера до 2023 року. Суд врахував, що, окрім декларації при звільнені, колишня депутатка не подала й інших декларацій, починаючи 2016 року, і дійшов висновку, що її не ознайомили з цим обов’язком.
«Якщо за результатами контролю встановлено, що субʼєкт декларування не подав декларацію, НАЗК письмово повідомляє такого субʼєкта про факт неподання декларації, і субʼєкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію. Однак прокурором не надано будь-яких доказів того, що після набуття повноважень депутата місцевої ради обвинувачену повідомляли про обовʼязок подання декларацій», – йдеться у вироку.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Кузьменко виправдав Галину Гриш через недоведеність в її діях складу кримінального правопорушення. Декларацію Галини Гриш за 2020 рік оприлюднено на сайті НАЗК 4 листопада 2024 року.