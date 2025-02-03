Ексдепутатка працює директоркою Будинку культури в селі Колодіївка

Тисменицький районний суд розглянув справу ексдепутатки Колодіївської сільської ради, директорки місцевого будинку культури Галини Гриш, обвинуваченої в умисному неоприлюдненні декларації про доходи. Прикарпатку визнали невинною через недоведеність в її діях складу кримінального правопорушення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 січня, Галина Гриш була депутаткою Колодіївської сільради у 2015-2019 роках. У січні 2020 року сільську раду приєднали до Івано-Франківської міськради, а тому до квітня 2021 року обвинувачена мала заповнити на сайті НАЗК декларацію при звільненні з посади.

Під час судового засідання Галина Гриш визнала свою вину і пояснила, що не подала декларацію, тому що їй про це ніхто не сказав, а в селі не було комп’ютера до 2023 року. Суд врахував, що, окрім декларації при звільнені, колишня депутатка не подала й інших декларацій, починаючи 2016 року, і дійшов висновку, що її не ознайомили з цим обов’язком.

«Якщо за результатами контролю встановлено, що субʼєкт декларування не подав декларацію, НАЗК письмово повідомляє такого субʼєкта про факт неподання декларації, і субʼєкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію. Однак прокурором не надано будь-яких доказів того, що після набуття повноважень депутата місцевої ради обвинувачену повідомляли про обовʼязок подання декларацій», – йдеться у вироку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Кузьменко виправдав Галину Гриш через недоведеність в її діях складу кримінального правопорушення. Декларацію Галини Гриш за 2020 рік оприлюднено на сайті НАЗК 4 листопада 2024 року.