Податківиця Наталія Бендас не задекларувала майно на 5,6 млн грн

У четвер, 16 січня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про цивільну конфіскацію BMW, вартістю майже 2,8 млн грн, у родини начальниці управління податкового аудиту ГУ ДПС в Івано-Франківській області Наталії Бендас. Правоохоронці вважають елітне авто необґрунтованим активом посадовиці.

У САП розповіли, що BMW IX Xdrive 40 у 2022 році в Німеччині купив чоловік племінниці начальниці управління ДПС, однак протягом двох років автівкою користувалась виключно родина посадовиці.

«Аналізом доходів та видатків посадовиці та її родини встановлено неможливість набуття транспортного засобу за рахунок законних джерел. Також встановлено неможливість придбання автомобіля родиною близького родича особи, уповноваженої на виконання функцій держави», – повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, зазначивши, що подали позов до суду про цивільну конфіскацію BMW в дохід держави.

Нагадаємо, у серпні 2024 року ДБР повідомило про підозру начальниці управління ГУ ДПС в Івано-Франківській області, яка приховала від декларування майно на 5,6 млн грн. За інформацією сайту «Слово і діло» йдеться про Наталію Бендас, яка не задекларувала квартиру, гараж та елітний BMW. Посадовиці загрожує до 2 років ув’язнення.