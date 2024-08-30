Незадекларовану квартиру, гараж та BMW арештували

ДБР повідомило про підозру начальниці одного з управлінь ГУ ДПС в Івано-Франківській області, яка приховала від декларування майно на 5,6 млн грн. Посадовиці загрожує до 2 років ув’язнення. Незадекларовану квартиру, гараж та елітний BMW арештували.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань 30 серпня, посадовиця податкової вносила недостовірні дані до щорічних декларацій за 2020-2023 роки. Вона приховала трикімнатну квартиру у центрі Івано-Франківська, де тривалий час живе разом з чоловіком та донькою. Оселю, вартістю 2,8 млн грн, оформлено на матір працівниці податкової.

«Також жінка не вказала даних про гараж в обласному центрі. Вона задекларувала лише невеличкий будинок в одному з сіл Івано-Франківщини, де фактично мешкає її мати», – інформують в ДБР.

Окрім цього, начальниця управління податкової Івано-Франківській області не задекларувала електричний кросовер BMW iX, яким користується її чоловік. Елітна автівка за понад 2,7 млн грн записана на племінницю чоловіка.

Загальна вартість незадекларованого майна посадовиці становить понад 5,6 млн грн. Під час обшуків на роботі та у помешканнях працівниці податкової вилучили телефони і документи. Суд арештував незадекларовану квартиру, гараж та автомобіль.

За умисне внесення до декларацій завідомо недостовірних відомостей їй загрожує від 68 до 85 тис. грн штрафу, або від 150 до 200 годин громадських робіт, обмеження або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.