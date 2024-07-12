СБУ затримала податківця та його спільника під час одержання другої частини хабаря

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарництві виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві. Про це у п’ятницю, 12 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, що посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від київських підприємців.

«Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається гуртовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову винагороду чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального. Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого», – йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ задокументували одержання посадовцем першої частини хабаря, а під час передачі другої частини – затримали чиновника разом із посередником.

СБУ затримала посадовця Державної податкової служби та його спільника

Обом затриманим оголосили про підозри в одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу. Також слідчі встановлюють інших осіб, причетних до неправомірної діяльності.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.