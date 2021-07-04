У Євгенія Брагара наразі забрали водійське посвідчення

У суботу, 3 липня, о 22:00 в Дарницькому районі Києва поліцейські через порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry за кермом якого перебував народний депутат від «Слуги народу» Євгеній Брагар. Під час перевірки поліція запідозрила, що народний обранець перебуває у наркотичному сп’янінні, повідомляє сайт «Новини. LIVE».

У розпорядження журналістів також потрапив протокол поліції, у якому патрульні зафіксували стан наркотичного сп’яніння депутата.

Водночас за інформацією поліції, експертиза дасть результат через 3-4 доби. Наразі ж у Брагара забрали водійське посвідчення.

Поліцейські розповіли, що від депутата та його помічника надходили погрози у бік правоохоронців. Сам помічник розмовляв з патрульними на підвищених тонах.

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Нардеп також вирішив написати заяву на патрульних у Дарницькому управлінні поліції.

Своєю чергою, як повідомляє УНН з посиланням на самого депутата, причина зупинки – відсутність освітлення державного номера. Сам депутат нібито добровільно погодився на пропозицію проїхати до лікаря нарколога, де «в незалежній лабораторії був отриманий негативний результат».

«Новини. LIVE» також повідомляє, що депутат їздив не на своєму автомобілі. Іномарка Toyota Camry зареєстрована на Лисенка Михайла Борисовича, 1991 року народження. Хто це такий та який стосунок має до депутата – залишилося невідомим.

Хто такий Євгеній Брагар?

27-річний киянин Євгеній Брагар – 76-й номер у списку партії «Слуга народу» та заступник голови Комітету зі свободи слова. До обрання депутатом був аспірантом Київського Національного Університету, а також засновником і викладачем польської мови у проекті «Лінгвіст», де безплатно навчали студентів іноземним мовам.

Євгеній Брагар потрапив у скандал, коли зробив низку заяв через конфлікт в автобусі «Луцьк-Київ», водії якого відмовилися вимикати серіал російською мовою на прохання дівчини загиблого на фронті бійця ООС. Брагар, зокрема, подав заяву на волонтерку Анастасію Конфедерат через конфлікт в автобусі, а також направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.

Крім того, фракція «Слуга народу» рекомендувала своєму нардепові призупинити спілкування з журналістами після того, як він запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку.