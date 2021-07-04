Поліцейські доставили Євгенія Брагара до нарколога і не знали, що це народний депутат

Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних під час зупинки автомобіля народного депутата від «Слуги народу» Євгенія Брагара. Патрульні запідозрили його в їзді під наркотиками і, за словами самого депутата, вимагали у нього хабар.

Як нагадали у поліції, у Києві патрульні зупинили авто Toyota, яким керував народний депутат України. Поліцейські запідозрили, що народний депутат, імовірно, порушує вимоги ст.130 КУпАП, тож його направили на освідування.

«Згодом народний депутат у соціальній мережі заявив про порушення з боку патрульних поліцейських. За фактом публікації народного депутата призначено службове розслідування, під час якого буде надана оцінка усім діям і обставинам», – сказано в повідомленні.

Сам Брагар у Facebook написав, що патрульні перед тим, як доставити його до нарколога, вимикали свої нагрудні камери й вимагали хабар.

«Мене зупинили патрульні поліцейські у зв’язку з тим, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка, що відсвітлює автомобільні номери. Патрульні не представились та почали одразу хамити. Кілька разів із виключеною боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто знаходжусь у стані наркотичного сп’яніння (яке на відміну від алкогольного сп’яніння перевіряється досить довго). Після чого мене привезли до лікаря-нарколога, який, побачивши мене, одразу сказав, що я тверезий, але у зв’язку з вимогою законодавства я пройшов експертизу, результати якої будуть через 7 днів», – написав народний депутат і додав, що поліцейські дізналися про його статус безпосередньо в лікарні.

Також Брагар повідомив, що паралельно пройшов «незалежний тест» на наркотики, який дав негативний результат.

Нагадаємо, автомобіль, яким керував народний депутат Євгеній Брагар, зупинили увечері в суботу, 3 липня, в Києві. При цьому автомобіль, яким керував Брагар, належить Михайлові Лисенку, однак невідомо, ким він доводиться депутатові.