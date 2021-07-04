Поліція перевірить патрульних після доставки народного депутата до нарколога
Євгеній Брагар заявив, що патрульні поліцейські перед доставкою його до лікаря вимагали хабар
Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних під час зупинки автомобіля народного депутата від «Слуги народу» Євгенія Брагара. Патрульні запідозрили його в їзді під наркотиками і, за словами самого депутата, вимагали у нього хабар.
Як нагадали у поліції, у Києві патрульні зупинили авто Toyota, яким керував народний депутат України. Поліцейські запідозрили, що народний депутат, імовірно, порушує вимоги ст.130 КУпАП, тож його направили на освідування.
«Згодом народний депутат у соціальній мережі заявив про порушення з боку патрульних поліцейських. За фактом публікації народного депутата призначено службове розслідування, під час якого буде надана оцінка усім діям і обставинам», – сказано в повідомленні.
Сам Брагар у Facebook написав, що патрульні перед тим, як доставити його до нарколога, вимикали свої нагрудні камери й вимагали хабар.
«Мене зупинили патрульні поліцейські у зв’язку з тим, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка, що відсвітлює автомобільні номери. Патрульні не представились та почали одразу хамити. Кілька разів із виключеною боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто знаходжусь у стані наркотичного сп’яніння (яке на відміну від алкогольного сп’яніння перевіряється досить довго). Після чого мене привезли до лікаря-нарколога, який, побачивши мене, одразу сказав, що я тверезий, але у зв’язку з вимогою законодавства я пройшов експертизу, результати якої будуть через 7 днів», – написав народний депутат і додав, що поліцейські дізналися про його статус безпосередньо в лікарні.
Також Брагар повідомив, що паралельно пройшов «незалежний тест» на наркотики, який дав негативний результат.
Нагадаємо, автомобіль, яким керував народний депутат Євгеній Брагар, зупинили увечері в суботу, 3 липня, в Києві. При цьому автомобіль, яким керував Брагар, належить Михайлові Лисенку, однак невідомо, ким він доводиться депутатові.