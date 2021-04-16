Народні депутати зібрали 120 підписів з 150 необхідних під проектом постанови із закликом до уряду усунути з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький з фракції «Слуга народу».

«Постанова, в якій готували звернення до уряду з приводу відсторонення міністра, існує ще з листопада [2020 року]. І там не лише опозиційні фракції – фактично всі фракції підписали. І я теж підписував, ще в листопаді. Наскільки говорили колеги, там близько 120 підписів, а потрібно 150 », – сказав Радуцький на брифінгу в п'ятницю, 16 квітня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Можлива відставка міністра охорони здоров’я Максима Степанова: що відомо

Народні депутати з кількох фракцій пропонували відправити Степанова у відставку ще в липні, однак жодного разу це питання в сесійній залі не розглядали. Спершу Степанова пропонували звільнити через провал боротьби з коронавірусом, а пізніше, в лютому 2021 року, – через провал вакцинальної кампанії, початок якої в Україні затягнувся.

Зрештою в березні депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук повідомила, що її фракція не розглядала на своєму засіданні питання відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.