52440 доз вакцини Coronavac отримає Центральна поліклініка МВС України

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у четвер, 15 квітня, підписав указ про зміни до розподілу китайської вакцини від коронавірусу Coronavac між медичними закладами країни. Про це повідомляє ZN.UA.

Згідно з документом, найбільшу кількість вакцин отримає Центральна поліклініка МВС України – 52440 доз. Вакцинувати правоохоронців почнуть вже завтра.

На другому та третьому місці Київ та Київщина – місцеві департаменти охорони здоров’я отримають 17200 та 11600 доз відповідно. Найменше отримає Луганська область – 800 доз.

Інші області отримають таку кількість доз вакцини:

Вінницька – 5600;

Волинська – 2080;

Дніпропетровська – 11560;

Донецька – 10320;

Житомирська – 5320;

Закарпатська – 7040;

Запорізька – 5240;

Івано-Франківська – 2240;

Київська – 11600;

Кіровоградська – 4880;

Львівська – 11240;

Миколаївська – 8440;

Одеська – 4440;

Полтавська – 7960;

Рівненська – 1600;

Сумська – 2280;

Тернопільська – 1200;

Харківська – 8520;

Херсонська – 2160;

Хмельницька – 5680;

Черкаська – 4720;

Чернівецька – 2040;

Чернігівська – 3440.

Раніше у МОЗ заявляли, що китайською вакциною насамперед щепитимуть пацієнтів та персонал будинків для літніх людей та інтернатів, спортсменів-олімпійців та параолімпійців, вчителів, які працюватимуть спостерігачами на ЗНО.

Зауважимо, що згідно з дорожньою картою вакцинації, правоохоронців мають почати щепити на третьому етапі вакцинації. Нині в країні ще не завершився другий.

Що відомо про вакцину CoronaVac

CoronaVac – вакцина, яку виготовляє китайська компанія Sinovac Biotech. Її головний компонент – нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть спричиняти хворобу, але викликають імунну реакцію. Таку технологію використовують для виробництва багатьох інших вакцин, наприклад, проти поліомієліту та дифтерії. Зберігати китайську вакцину можна за температури 2-8°C.

25 березня в Україну доставили першу партію з 215 тис. доз китайської вакцини, хоча раніше повідомлялося, що це буде 700 тис. доз. Її вже зареєстрували в Україні для екстреного використання.

У Китаї використання цієї вакцини дозволили ще влітку 2020 року для людей із груп ризику. Наразі її також використовують у Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та Малайзії. Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я досі не дозволила цю вакцину для екстреного використання.

Загальна ефективність вакцини CoronaVac доходить до 83,5%.

Загалом українська група фармацевтичних компаній «Лекхім», яка є офіційним постачальником вакцини CoronaVac в Україну, уклала договір на постачання 5 млн доз. З них 1,9 млн замовило Міністерство охорони здоров'я за ціною 504 грн за одну дозу.