Депутати ЛОР внесли зміни до рішення про визнання бійців-добровольців

Депутати надали статус сім'ям бійців-добровольців

Депутати Львівської обласної ради проголосували за зміни до рішення про визнання бійців-добровольців АТО, які брали участь у бойових діях. Рішення доповнили поняттям «член сім’ї загиблого бійця-добровольця АТО».

У вівторок, 5 червня, під час сесії Львівської обласної ради було внесено зміни до рішення від 13 вересня 2016 року №203 «Про визнання бійців-добровольців АТО, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України», доповнивши його поняттям «член сім’ї загиблого бійця-добровольця АТО». Про це повідомили в прес-службі ЛОДА.

За словами директора департаменту соціального захисту населення ЛОДА Наталії Кузяк, передбачено можливість надання статусу «Член сімʼї загиблого бійця-добровольця АТО» наступним категоріям мешканців Львівської області:

– сімʼям бійців-добровольці АТО, які перебували безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення і які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, які були отримані під час проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснення волонтерської діяльності);

– сімʼям загиблих чи зниклих безвісти, загиблих внаслідок поранення, контузії або каліцтва бійців добровольчих об'єднань, які не ввійшли до складу Збройних сил України, МВС України, Нацгвардії України та інших військових формувань та правоохоронних органів.

При цьому, вищезазначені особи повинні надати такі документи: довідку або клопотання керівника добровольчого формування про загиблого, що входив до складу добровольчого батальйону, з зазначенням терміну перебування в зоні проведення антитерористичної операції; письмові свідчення не менше як двох свідків, які разом із загиблим брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю чи учасника війни, які підтверджують участь в антитерористичній операції загиблого; інші матеріали, які засвідчують безпосередню участь у бойових діях на сході України.

Статус «Член сімʼї загиблого бійця-добровольця АТО» може надаватися утриманцям загиблого або того, хто пропав безвісти; батькам; одному з подружжя, який не одружився вдруге; дітям, які не мають своїх сімей; дітям, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття; дітям, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

До слова, статус «Член сімʼї загиблого бійця-добровольця АТО» може надаватися до моменту отримання статусу члена сімʼї загиблого (померлого), згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».