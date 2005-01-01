Львівська облрада дозволила бюджетні закупівлі до ₴500 тис. в обхід ProZorro

Депутати Львівської облради вп’ятеро збільшили суму допорогових закупівель через систему ProZorro, дозволивши проводити закупівлі робіт на суму до 500 тис. грн в обхід цієї системи і напряму підписувати договори з підприємцями без конкурсу.

«Встановити, що у Львівській облраді, управлінні майном спільної власності, комунальних підприємствах, закладах, установах, що належать до спільної власності територіальних громад Львівської області, при закупівлі робіт за кошти обласного бюджету Львівської області на суму, що дорівнює або перевищує 500 тисяч гривень, застосовується система електронних закупівель ProZorro», – вказано у прийнятому рішенні.

Цікаво, що таке рішення депутати ЛОР прийняли всупереч позиції Львівської ОДА, посадовці якої просили не змінювати поріг закупівель, оскільки він дозволяв економити бюджетні кошти. Зокрема, перший заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський заявив, що лише за перший квартал 2018 року завдяки проведенню конкурентних закупівель вдалося зекономити 29 млн грн.

«У проекті рішення пропонується збільшити величину допорогових закупівель. Однак завдяки тому, що ця планка була значно нижчою, лише за підсумками першого кварталу, коли відбувається найменше закупівель, ми зекономили 29 млн грн – це є 13% від усіх закупівель. Тому обласна державна адміністрація звертається до вас із проханням не піднімати цю планку, а залишити на тому рівні, що є й було – 100 тис. грн», – заявив Ростислав Замлинський перед голосуванням. Проте депутати все ж підтримали збільшення суму допорогових закупівель у п’ять разів.

Досі на закупівлю робіт у ЛОР діяв поріг у 100 тис. грн – тобто все, що закуповувалося за 100 тис. грн або дорожче, обов'язково мало проходити через ProZorro. Однак на закупівлю товарів і послуг комунальними установами Львівської облради діє поріг у 50 тис. грн, який депутати не змінювали. У розмові із ZAXID.NET кілька депутатів заявили, що сьогодні збільшили обидва пороги – і на закупівлю робіт, і на закупівлю товарів та послуг, однак у тексті рішення йдеться виключно про роботи.

Під час обговорення цього питання голова Львівської облради Олександр Ганущин заявив, що підняття суми необхідне, оскільки це спростить проведення закупівель місцевими органами у Львівській області в рамках виконання програми мікропроектів.

«Як би це неправильно не звучало з точки зору обстоювання інтересів проведення торгів на відкритій основі, але сьогодні, коли ми говоримо про програму розвитку мікропроектів, всі кричать – сільські та селищні голови, голови районних рад, заявники, які подавали мікропроекти, що коли вони виставляються на ProZorro, до них приходять невідомі люди з Харкова, Полтави, Одеси, яких вони не можуть знайти, які не стають до роботи. І це саме той виняток, який сьогодні закладається», – заявив Олександр Ганущин.

Водночас прийняте депутатами рішення викликало різку реакцію в голови ЛОДА Олега Синютки, який під час перерви вступив у суперечку з головою бюджетної комісії Олегом Домчаком, заявивши, що йому про ідею таких змін ніхто не говорив і що таке рішення не може діяти.