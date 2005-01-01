Депутати погодили запровадження у Львові єдиного читацького квитка

Будь-яку книгу можна буде знайти, не виходячи з дому

Під час засідання сесії у четвер, 7 червня, депутати Львівської міської ради ухвалили програму реалізації проекту «Електронна бібліотека» на 2018-2020 роки». У рамках цієї програми усі 40 міських бібліотек об’єднають єдиним електронним каталогом.

Електронний каталог передбачає, що будь-який читач зможе у режимі онлайн дізнатися, у якій бібліотеці він може знайти певну книгу, у тому числі електронну. Для цього створять сайт «Електронної бібліотеки», де кожен читач матиме особистий кабінет. Передбачається, що книги можна буде резервувати.

У пояснювальній записці до ухвали йдеться, що створення та прийняття такої програми є необхідним у зв’язку із здобуттям Львовом титулу «Місто літератури». «Ця програма є довготривалим спільним проектом Львівської міської ради, міських бібліотек, Центру Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету та інших університетських бібліотек, а також громадського сектору, які мають на меті створення єдиного електронного сервісу та читацького квитка у м. Львові, що може стати платформою для розвитку всеукраїнської електронної бібліотечної системи», - мовиться у документі.

У 2018 році електронний каталог усіх книг розроблять для дитячих бібліотек, а у 2019-2020 – для дорослих. Для цього у міські бібліотеки закуплять спеціальну техніку, проведуть швидкісний інтернет та влаштують тренінги для бібліотекарів. Повноцінно електронний читацький квиток введуть до кінця 2020 року. Він діятиме у всіх бібліотеках міста, на відміну від паперових читацьких квитків, які необхідно окремо виробляти у кожній бібліотеці.

Додамо, що електронний каталог вже діє у бібліотеці Центру митрополита Андрея Шептицького. Там перейшли на українську систематизовану програму Коха, де всі книжки, а їх там 160 тис. – мають свої коди. Тобто читач навіть зі свого комп’ютера і телефона може перевірити, чи є в бібліотеці УКУ книжка, що йому потрібна. Для цього необхідно зайти на сайт бібліотеки УКУ у розділ «Електронний каталог».