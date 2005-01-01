В усіх львівських бібліотеках запровадять єдиний читацький квиток

У будь-яку львівську бібліотеку можна буде ходити сім’ями. І кожен знайде собі в ній книжку до душі: від наукової літератури для тата і архівної газети для діда до казок для онуків. Адже вже до вересня всі бібліотеки міста об’єднають єдиним електронним каталогом та читацьким квитком.

Електронний каталог вже діє у бібліотеці Центру митрополита Андрея Шептицького. Там перейшли на українську систематизовану програму Коха, де всі книжки, а їх там 160 тис. – мають свої коди. Тобто читач навіть зі свого комп’ютера і телефона може перевірити, чи є в бібліотеці УКУ книжка, що йому потрібна.

«Заходите в пошукову систему Google. Пишите: бібліотека УКУ. Вибиває наш сайт. На сторінці є вкладка «електронний каталог». В цьому каталозі можна знайти будь-яку книжку, яка є в наших фондах. Можна шукати за словом, за назвою, за автором», – розповіла працівниця бібліотеки УКУ Віра Тухлій.

Вже з вересня цією електронною системою хочуть об’єднати всі дитячі, а згодом й дорослі бібліотеки міста. Тоді будь-якому читачу стануть доступними понад мільйон книг. «Система показуватиме в котрій бібліотеці і скільки є тих примірників, чи вони є доступні, чи їх хтось взяв, чи вони є в сховищі. Можливо, там буде маршрутизація: людина зможе дізнатися, як доїхати до тої чи іншої бібліотеки. І тепер в будь-яку бібліотеку можна ходити сім’ями», – додала Віра Тухлій.

Задля цього місто та Український католицький університет підписали меморандум про співпрацю. «Тобто фактично всі наші читачі стануть читачами публічних бібліотек. А читачі публічних бібліотек стануть читачами УКУ», – уточнив директор Центру митрополита Андрея Шептицького УКУ Олег Яськів.

«Ви маєте єдиний читацький квиток, який повинен бути доступний в будь-якій публічній бібліотеці. У перспективі ми можемо говорити про проект поєднання цих читацьких квитків між академічними бібліотеками і публічними. Чи це буде Університет Франка, чи УКУ, чи "Політехніка"», – пояснив заступник директора бібліотеки УКУ Ігор Огура.

Через таку систему книжку можна буде зарезервувати. А також отримати доступ до електронних копій різних видань.

«Це буде онлайн-доступ. Тому що сьогодні дуже динамічно з’являється багато різної інформації – і нам треба мати досвід, бо ми є глобальними гравцями. Тому що людина, живучи у Львові, має використовувати кращі практики. В тому числі і закордонну літературу, іноземною мовою. Тому це дуже великий крок і дуже великий поступ!» – підсумував заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.