Сергій Кондрачук був обраний до облради від партії «Європейська солідарність»

Представники чотирьох фракцій Рівненської обласної ради ініціююють відставку голови ради Сергія Кондрачука. Його хочуть звільнити з посади через втрату довіри та через те, що він виносить на розгляд політичні питання, які розколюють суспільство. Сам голова вважає, що його хочуть усунути через заклики заборонити в області УПЦ МП.

Проект рішення опублікував Сергій Кондрачук в п'ятницю, 22 липня. У ньому депутати вимагають достроково припинити повноваження та звільнити його з посади голови Рівненської облради. Вимогу пояснюють так:

«У зв'язку з втратою довіри депутатського корпусу, роботою голови ради виключно на користь однієї політичної партії, винесенням на розгляд сесії політичних питань, що розколюють суспільство», – йдеться у проекті.

Сам Сергій Кондрачук вважає, що під «питанням, які розколюють суспільство» депутати мають на увазі заборону діяльності УПЦ МП. Голова ради неодноразово заявляв, що підтримує таку заборону. На початку червня відбулась позачергова сесія, де мали розглянути це питання, однак більшість депутатів її проігнорувала.

«Ще вчора я звертався до колег-депутатів із закликом покласти край цій організації в нашій області та на черговій сесії прийняти рішення про заборону діяльності релігійних організацій, центр управління яких перебуває в державі-агресорі. А сьогодні отримав від колег «очікувану підтримку»: окремі депутати фракцій «Слуга народу», ВО «Батьківщина», «Сила і честь» та «За майбутнє» зареєстрували в обласній раді... проект рішення про моє звільнення», – обурюється політик.

Відомо також, що рівненська єпархія УПЦ МП подала до суду на Сергія Кондрачука через «розпалювання міжконфесійної ворожнечі». 20 липня Рівненський міський суд постановив відкрити щодо цього кримінальне провадження.

Водночас депутат від партії «За майбутнє» Ігор Ясенюк, який підписав проект, у коментарі ZAXID.NET заперечив, що причиною відставки є порушення Сергієм Кондрачуком питання про заборону УПЦ МП. Депутат зазначив, що особисто його не влаштовує роз'єднаність у обласній раді, яку начебто спричиняє Сергій Кондрачук.