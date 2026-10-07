Деревний попіл добре підходить для полуниці, малини, смородини, яблунь, груш та слив

Деревний попіл можна використовувати восени для підживлення саду та городу. Він містить калій, фосфор, кальцій та інші корисні елементи, які збагачують ґрунт і допомагають підготувати його до нового сезону. Однак таке добриво підходить не всім рослинам, тому важливо знати правила його застосування. Більше про це пише «Земляк».

Які рослини можна підживлювати попелом

Деревний попіл добре підходить для полуниці, малини, смородини, яблунь, груш та слив. Його також можна вносити на грядки, де наступного року плануєте вирощувати капусту, томати чи огірки.

Восени попіл можна використати й для підготовки ділянки під озимий часник та цибулю. Він допомагає поповнити запас поживних речовин у ґрунті перед новим сезоном.

Кому попіл може нашкодити

Попіл знижує кислотність ґрунту, тому його не варто використовувати для рослин, які віддають перевагу кислому середовищу. Йдеться, зокрема, про лохину, гортензії та рододендрони.

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Не рекомендують також вносити попіл на ділянки, де вирощуватиметься картопля. Таке підживлення може підвищити ризик появи парші на бульбах.

Скільки попелу потрібно вносити

Для звичайного ґрунту достатньо приблизно 100–150 г попелу на 1 кв. м. Якщо земля важка та кисла, кількість можна збільшити до 200–300 г на 1 кв. м.

Попіл рівномірно розсипають по поверхні ґрунту, після чого перекопують землю на глибину приблизно 8–15 см. Залишати його товстим шаром на поверхні не варто.

На важких глинистих ґрунтах осіннє внесення особливо доречне. На легких піщаних ґрунтах із цим добривом краще не поспішати, оскільки за зиму частина поживних речовин може вимитися з верхніх шарів.

Як підживити дерева та кущі

Для багаторічних рослин попіл вносять не просто біля стовбура. По периметру крони викопують неглибоку канавку завглибшки близько 10–15 см.

Під один кущ додають приблизно 1–2 склянки попелу, а під доросле дерево – 3–4 склянки. Після внесення добриво засипають землею та добре поливають.

З чим не можна змішувати попіл

Одне з важливих правил – не вносити попіл одночасно зі свіжим гноєм, пташиним послідом або аміачною селітрою. Таке поєднання може призвести до втрати азоту, через що ефективність добрив зменшиться.