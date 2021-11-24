Уздовж українсько-білоруської ділянки держкордону суттєво посилять прикордонний режим

Україна розпочала спецоперацію на кордоні з Білоруссю з охорони ділянок від проникнення нелегальних мігрантів.

Як повідомили в Держприкордонслужбі, на сьогодні на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків мігрантів до України.

«Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно із взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора увечері вона офіційно розпочалася», – зазначили у відомстві.

Головне завдання спецоперації – не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну.

Спецоперація «Полісся» координується ДПСУ та проводиться спільно з силами Нацгвардії, Нацполіції та ЗСУ. Контроль режиму на держкордоні здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів. В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання та моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.

Уздовж українсько-білоруської ділянки держкордону суттєво посилять прикордонний режим. На ділянках виставлятимуть контрольні пости на автомобільних дорогах та патрулюватимуть основні шляхи, що прямують до державного кордону. Також будуть проведені перевірки автобусних та залізничних станцій, проведення превентивних заходів у населених пунктах прикордоння.

Нагадаємо, що ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася, коли кілька тижнів тому мігранти з території Білорусі, яких Мінськ із серпня організовано звозить на польський кордон, намагалися прорвати прикордонну огорожу. Після цього в Євросоюзі заговорили про нові санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка, а країни-сусіди Білорусі посилили свої кордони та збільшили там кількість військових.

Після Польщі з потоком мігрантів із Білорусі може зіткнутися й Україна. На засіданні РНБО 10 листопада ухвалили рішення збільшити кількість прикордонників на ділянці кордону з Білоруссю та залучити резерви Національної гвардії і Національної поліції.

МВС вирішило додатково направити до кордону з Білоруссю 8,5 тис. військовослужбовців та поліцейських. Це угрупування складатиметься з 3 тис. військовослужбовців ДПСУ, 3,5 тис. – НГУ та 2 тис. – Нацполіції.

Довжина кордону України з Білоруссю становить 1084 км. Він відділяє білоруські Берестейську та Гомельську області на півночі від українських Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей на півдні.