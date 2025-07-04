«Книжкова хата» працює в Коломиї з 1985 року

Після звернення СБУ Держспецзв’язку розпорядився обмежити доступ до сайту «Книжкової хати». Сторінку заблокували через російську літературу, яка залишилася на сайті коломийської книгарні. Як йдеться у рішенні Держспецзв’язку від 2 липня, постачальники електронних комунікаційних мереж повинні тимчасово обмежити доступ до сайту knygy.com. Розпорядження регулятора діятиме до скасування воєнного стану в Україні.

Зазначимо, «Книжкова хата» працює в Коломиї з 1985 року. Магазин, розташований в історичній будівлі XIX століття, належить Івану Максимову. У коментарі Dev власник книгарні розповів, що в магазині не продаються російськомовні книги. А сайт створював його син близько 20 років тому, після чого у 2021 році разом з родиною переїхав у США.

«З того часу сайтом займаюся я, але не знаю, як видалити ті книги звідти. У мене вже такий вік – майже 70 років. Навіть якщо книги продані чи відсутні, вони можуть бути на цьому сайті. Ну, як у Коломиї російські книги?! Тепер буду звертатися до сина, щоб видалити ці книги з сайту. Він багато працює, але, сподіваюсь, він знайде час, щоб це виправити, або навчить мене, як їх прибрати», – розповів Іван Максимів, зазначивши, що звертатиметься до держорганів для розв’язання цього питання.

Додамо, що заборона на ввезення в Україну книг, написаних авторами-громадянами країни-агресора діє з червня 2022 року після ухвалення відповідного закону Верховною Радою. За інформацією Держкомітету телебачення і радіомовлення, частка видань російською мовою за назвами складає 1,7% від загальної кількості зареєстрованих книжок і брошур у 2025 році.