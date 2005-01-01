Держава виплатила Віктору Ющенку за рік ₴336 тис. довічного грошового утримання

Віктор Ющенко, Леонід Кучма та Леонід Кравчук

Державне управління справами минулого року виплатило президентові України (2005-2010 рр.) Віктору Ющенку 336 тис. грн довічного грошового утримання. Про це інформує телеканал «112 Україна», посилаючись на відповідь ДУС на інформаційний запит журналістів.

Як повідомляється, екс-президенту щомісяця виплачували 28 тис. грн.

У той же час інші президенти, термін повноважень яких вже завершено, соціальних виплат від Держуправління справами в 2017 році не отримували.

«Крім того, у 2017 році вищевказаним особам Державним управлінням справами не надавалися житло, матеріальна допомога, компенсації, пільги, інші заохочення», – йдеться у відповіді.

Видання зазначає, що у 2018 році станом на 16 січня інформації про виплати президентам у ДУС немає у зв'язку з тим, що їх здійснюють у кінці місяця.

Водночас у Пенсійному фонді України відмовилися називати розмір пенсії екс-президентів України, заявивши, що ця інформація не підлягає розголошенню.

До слова, першим президентом України був Леонід Кравчук (1991-1994 рр.), після нього два терміни поспіль президентом був Леонід Кучма (1994-2000 рр.), потім після трьох турів виборів і «Помаранчевої революції» президентом став Віктор Ющенко (2005-2010 рр.), після його змінив Віктор Янукович (2010-2014 рр.).

Чинний президент Петро Порошенко переміг на виборах 25 травня 2014 року, набравши в першому турі понад 54% голосів.