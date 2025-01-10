Італійський кухар Джанні Ченні в українському полону

На Харківщині десантники 78 окремого десантно-штурмового полку ЗСУ захопили у полон італійця Джанні Ченні, який разом з росіянами воював проти України. Про це у п’ятницю, 10 січня, повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ.

Зазначається, що на початку 2025 року під час виконання бойового завдання біля Куп’янська Харківської області українські військові виявили групу російських бійців. Частину з них українці ліквідували, ще частину – захопили у полон.

Серед тих, хто потрапив у полон до українських десантників, – італієць Джанні Ченні [Gianni Cenni]. Військові з’ясували, що 51-річний чоловік родом з Неаполя, останнім часом він працював у ресторані італійської кухні у російському місті Самара. У листопаді 2024 року він добровільно долучився до російської армії та воював проти України. Відомо, що італієць має дружину та двох дітей.

Російський військовий квиток італійця Джанні Ченні

Італійське видання Today.it пише, що Джанні Ченні до переїзду в Росію працював шеф-кухарем в ресторані в Неаполі. Також відомо, що деякий час він працював у Фінляндії. Власник італійського ресторану у Самарі Джангідо Бреббо підтвердив журналістам, що Ченні дійсно працював у його ресторані, але потім звільнився та переїхав в інше місто.

«Приблизно рік тому він був моїм працівником, а потім звільнився. Я знав, що він переїхав на південь від Волгограда, але я не пам’ятаю точно, куди. Він був із надмірним характером і тепер, знаючи, що він пішов воювати, мене це не дивує», – цитує Today.it Джангідо Бреббо.

Джанні Ченні за роботою у італійському ресторані

Італійські журналісти знайшли у мережі фото і самого Джангідо Бреббо. На світлині датованій 2015 року Джангідо Бреббо у футболці з написом «Я – друг Путіна».

Джангідо Бреббо у футболці з написом «Я – друг Путіна»

«Що змусило неаполітанського кухаря піци піти на службу в російську армію та опинитися в окопі в Україні, наразі незрозуміло. Навіть, якщо зазвичай більшість російських та іноземних добровольців, які воюють за Путіна, роблять це заради економічної вигоди», – пише Today.it.

За даними Today.it, італієць потрапив в український полон приблизно 7-8 січня. Українські військові припустили, що Джанні Ченні став жертвою російської пропаганди.