Завдяки своїм властивостям лимонна кислота м’яко підкислює ґрунт

Багато дачників і городників звикли покладатися на перевірені роками методи догляду за помідорами – регулярний полив, підживлення мінеральними або органічними добривами, мульчування, прополювання. Але є ще один ефективний і недорогий спосіб, який чомусь залишається маловідомим – лимонна кислота. Як використовувати її правильно, пише News 24.

Чому лимонна кислота корисна для помідорів

Завдяки своїм властивостям лимонна кислота м’яко підкислює ґрунт, що позитивно впливає на доступність поживних речовин для рослин. У багатьох регіонах вода для поливу має підвищену жорсткість, а сам ґрунт – лужну реакцію. Це створює несприятливі умови для засвоєння мікроелементів, навіть якщо добрива вносяться регулярно. Невелика кількість лимонної кислоти допомагає виправити цей дисбаланс, покращуючи живлення помідорів і підвищуючи ефективність інших агрозаходів.

Як правильно приготувати розчин

Для приготування робочого розчину достатньо взяти 1 чайну ложку лимонної кислоти й повністю розчинити її в невеликій кількості теплої води. Потім цей концентрат потрібно вилити у відро води (10 літрів) і ретельно перемішати. Такий розчин абсолютно безпечний для рослин, якщо дотримуватись рекомендованого дозування.

Правила поливу

Підживлення бажано проводити у вечірній час, коли спадає спека й вода краще вбирається в ґрунт. На одну дорослу рослину потрібно виливати приблизно дві склянки готового розчину. Варто уникати потрапляння на листя – підживлення має бути лише під корінь. Повторювати процедуру можна 1-2 рази на місяць у період активного росту й цвітіння.

Додатковий ефект

Окрім покращення структури ґрунту, лимонна кислота допомагає запобігти деяким проблемам із засвоєнням кальцію, саме цей елемент часто винен у появі вершинної гнилі на плодах. А ще кислота може посилити дію деяких мікроелементів і мікродобрив, які краще працюють у злегка кислих умовах.