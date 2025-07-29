Перш за все, потрібно видалити всі уражені плоди

Серед усіх хвороб, які загрожують томатам, вершинна гниль – одна з найнебезпечніших. Вона здатна знищити значну частину врожаю ще до того, як плоди повністю дозріють. Особливо прикро, що симптоми хвороби часто помітні вже на стадії стиглості, коли здається, що все йде добре. Однак, незважаючи на свій агресивний характер, це не інфекційне захворювання, а результат порушень у фізіології рослини. Як врятувати томати, пишуть «Вікна».

Що таке вершинна гниль і як її виявити

Проявляється хвороба у вигляді темної плями на нижній частині плоду, саме там, де колись була квітка. На перших етапах пляма може бути малопомітною, але швидко збільшується, охоплюючи все більше тканин. При цьому верхня частина помідора залишається візуально здоровою, що часто вводить в оману. Основна причина появи гнилі – нестача кальцію в тканинах плоду.

Дефіцит кальцію в томатах виникає з кількох причин: надлишок фосфору, калію або амонійного азоту, які блокують його засвоєння; різкі коливання вологості ґрунту; недостатній полив у спеку; або непридатний кислотно-лужний баланс ґрунту. Але незалежно від причини, наслідок один – порушення обміну речовин і руйнування тканин плоду знизу.

Перша допомога при виявленні вершинної гнилі

Перш за все, потрібно видалити всі уражені плоди. Навіть якщо пляма невелика, її прогрес вже запущено. Такі помідори не визріють і лише заберуть сили в рослини. Далі – діяти швидко.

Допомогти зупинити розвиток гнилі може обприскування кальцієвою селітрою: розчиніть 10-15 г добрива в 10 л води й обробляйте листя один раз на тиждень. Також можна полити рослини цим розчином під корінь, тільки по вологому ґрунту, щоб уникнути опіків.

Ще один дієвий варіант – використання хлористого кальцію. Для цього готують розчин із розрахунку 30-40 г на 10 л води і також обприскують рослини кожні 7 днів. Це допомагає швидко наситити тканини кальцієм, що блокує розвиток гнилі.

Комбіновані засоби для підсилення ефекту

Для більшого ефекту можна застосовувати кальцієву селітру в поєднанні з борною кислотою. Розчин готується так: 7-10 г селітри + 2 г борної кислоти на 10 літрів води. Така суміш не лише поповнює запас кальцію, а й зміцнює імунітет рослини. Важливо дотримуватись дозування, адже надлишок кальцію також негативно впливає на засвоєння інших мікроелементів, зокрема калію.

Як альтернативу можна використати розчин деревного попелу. Для цього 300 г попелу кип’ятять 30 хвилин у 2 літрах води, після чого настоюють 10-12 годин, проціджують і доводять до об’єму 10 літрів. До готового розчину обов’язково додають прилипач (наприклад, трохи мила), щоб засіб краще затримувався на листі.

Профілактика – найкращий захист

Щоб уникнути появи вершинної гнилі в майбутньому, слід заздалегідь подбати про підготовку ґрунту. Внесення доломітового борошна навесні або восени допомагає збалансувати рівень кислотності й одночасно збагачує землю кальцієм і магнієм. Норма внесення залежить від кислотності ділянки, у середньому це 35-50 г на квадратний метр.