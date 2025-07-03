Якщо на кущах уже з’явилися помідори, варто зменшити кількість води

Полив – ключ до хорошого врожаю, але в усьому має бути міра. Деякі городники, прагнучи догодити своїм рослинам, надто захоплюються водою. Особливо це стосується томатів у липні. Як показує практика і досвід агрономів, саме в цей період надлишок вологи може більше нашкодити, ніж допомогти. Чому потрібно зменшити полив у липні пише «Сенсація».

Менше води – кращий смак і міцніше здоров’я

Середина літа – не найкращий час для частих поливів помідорів. Якщо ґрунт важкий або швидко перегрівається під сонцем, вода починає застоюватися, витісняючи кисень із прикореневого шару. У таких умовах рослина слабшає, а коріння може навіть почати підгнивати. Оптимальна схема – полив кожні 4-6 днів по 3-5 літрів на кущ, залежно від погоди та розміру рослини.

Дозрівання плодів

Якщо на кущах уже з’явилися помідори, варто зменшити кількість води. При надмірному зволоженні шкірка плодів стає тонкою, і вони часто тріскаються. Смак таких томатів теж погіршується, вони можуть бути водянистими та менш насиченими. Регулярні, але не надто часті поливи допомагають уникнути цих проблем.

Захист від грибкових хвороб

Тепло плюс надмірна волога – ідеальні умови для розвитку фітофторозу. Якщо між поливами давати землі можливість трохи підсохнути, ризик грибкових захворювань суттєво знижується. Крім того, менше зволоження – це своєрідне загартовування для рослин.

Стійкість до стресів

Томати, які не розніжені постійною вологою, розвивають кращу адаптивність до спеки та коливань температур. Такий «стрес» позитивно впливає на загальний імунітет куща і навіть на кількість плодів. Рослина вчиться економніше використовувати ресурси, а отже – стає витривалішою.

Глибше коріння – сильніші рослини

Часті поливи «привчають» коріння не розростатися глибоко, бо вся волога на поверхні. Якщо ж поливи будуть рідшими, томат «шукатиме» воду в нижчих шарах ґрунту. Це дає відразу кілька переваг: рослина отримує поживні речовини з різних глибин, ґрунт не виснажується в одному місці, а добрива засвоюються ефективніше.