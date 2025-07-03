Швидкому дозріванню помідорів також сприяє метод «легкого голодування»

Щоб досягти рівномірного та швидкого дозрівання помідорів на кущах, досвідчені городники використовують кілька ефективних агротехнічних прийомів. Вони не лише прискорюють визрівання, а й покращують смакові якості, зокрема, підвищують солодкість плодів. Які прийоми допоможуть виростити смачні помідори, пише «Флористікс».

Зменшення поливу та припинення підживлення

Починаючи з другої половини серпня, фахівці радять повністю зупинити кореневі підживлення. Вони можуть стимулювати утворення нових пагонів і квіток, які не встигнуть розвинутися до кінця сезону, але відбиратимуть поживні речовини в уже сформованих плодів.

Також у цей період варто зменшити полив до мінімуму. Надлишок вологи стимулює ріст зеленої маси, а не налив плодів. Крім того, це може призвести до розтріскування помідорів та втрати цукристості. Поливати рекомендується лише за сильної спеки, помірною кількістю води.

Формування кущів або вершкування

Приблизно в середині серпня городники вершкують томатні кущі: обрізають верхівки кожного стебла, залишаючи над останнім гронами лише 2-3 листки. Видаляють також усі пасинки та прикореневі пагони. Такий метод дозволяє сконцентрувати живлення на вже зав’язаних плодах, прискоривши їх визрівання.

Обрізання листя

Щоб пришвидшити достигання, поступово прибирають листя до того рівня, де починає червоніти найнижче гроно. При цьому обрізання листя з південного боку у спеку не рекомендується, листя захищає плоди від сонячних опіків. А от у прохолодну погоду така процедура є доречною і ефективною.

Обприскування йодом

Для стимуляції дозрівання використовують йодний розчин: 20-30 крапель йоду на 10 літрів води. Обробку проводять раз на тиждень увечері, коли немає активного сонця. Цей розчин також діє як профілактика фітофторозу та сприяє кращому смаку томатів.

Обмеження доступу поживних речовин

Швидкому дозріванню також сприяє метод «легкого голодування». Один із варіантів – легке підривання кореневої системи. Для цього стебло біля основи злегка піднімають вгору до характерного хрускоту, це порушує всмоктувальні корінці, і поживні речовини активніше спрямовуються до плодів.