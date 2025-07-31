Є декілька можливих причин, чому ваші помідори досі залишаються зеленими

Якщо в середині літа ваші помідори залишаються зеленими, не варто одразу хвилюватися. Існує кілька обʼєктивних причин, чому плоди не набирають червоного кольору вчасно.Як вирішити цю проблему пише ТСН.

Причини повільного дозрівання томатів і як цьому зарадити

Особливості сорту і строки дозрівання

Передусім варто звернути увагу на тип томатів. Ранні сорти зазвичай достигають через 80-90 днів після сходів, а пізньостиглі – лише через 110-120. Якщо час ще не вийшов, цілком можливо, що дозрівання просто відбувається у своєму темпі. На це також впливають погодні умови – нестача сонця та прохолодні ночі можуть затримати почервоніння плодів.

Недостатньо тепла і світла

Для утворення червоного пігменту (лікопіну) томатам потрібна температура не нижча за +20 °C. Якщо погода прохолодна, розвиток сповільнюється. Варто видалити зайве листя, яке затінює плоди, і при необхідності – накривати рослини агроволокном у холодні дні чи ночі. У теплицях важливо забезпечити якісне освітлення.

Надлишок азоту у ґрунті

Якщо томатний кущ активно нарощує листя, а плоди залишаються зеленими, це може свідчити про надмірне азотне живлення. У такому разі бажано внести калійно-фосфорні добрива, наприклад, деревний попіл або розчин монофосфату калію, які стимулюють дозрівання плодів.

Помилки у поливі

Нерегулярний або надмірний полив призводить до того, що корені отримують менше кисню. Це гальмує розвиток як самої рослини, так і плодів. Рекомендується поливати томати раз на 3-4 дні, але рясно, не допускаючи пересихання або заболочування. Мульчування допоможе зберегти вологу і стабілізувати умови.

Занадто густі посадки та погана вентиляція

Коли листя затінює плоди, ті не отримують достатньо тепла й світла. Крім того, загущення погіршує циркуляцію повітря, що сприяє захворюванням. Регулярне пасинкування і видалення нижнього листя покращує вентиляцію та освітлення куща.

Стрес або хвороби

Спека, різкі коливання температури, грибкові інфекції – усе це здатне сповільнити чи повністю зупинити дозрівання. У спекотні дні корисно притіняти рослини. Для профілактики хвороб застосовуйте біологічні засоби або обприскуйте томати сироваткою. У боротьбі зі стресом ефективним є розчин з аскорбіновою кислотою (вітамін С).

Забагато плодів на одному кущі

Коли рослина перевантажена завʼязями, їй бракує сил для рівномірного дозрівання всіх плодів. Вибракуйте дрібні або деформовані помідори, залишаючи на кожному кущі 5-6 найперспективніших китичок. Також варто прищипнути верхівку, це зупинить ріст у висоту та скерує енергію на дозрівання плодів.