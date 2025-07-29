Щоб не втратити врожай, важливо проводити профілактичне обприскування

Фітофтороз – одна з найнебезпечніших хвороб, яка вражає томати під час вологих і прохолодних періодів. Щоб не втратити врожай, важливо проводити профілактичне обприскування. Навіть домашні засоби можуть виявитися ефективними у боротьбі з цією грибковою інфекцією, якщо їх використовувати правильно та регулярно. Про 6 найефективніших домашніх засобів пише «24 Канал».

Один із перевірених варіантів – настій з часнику та марганцівки. Для цього 100 грамів подрібненого часнику заливають склянкою води й настоюють добу. Після цього проціджують, додають 1 грам марганцівки та розводять у 10 літрах води. Обробку цим розчином проводять кожні десять днів.

Добре працює і молочна сироватка. Розводять її з водою у рівних частинах. Таку суміш можна використовувати для щоденного обприскування вже з початку липня.

Попіл також використовують як профілактичний засіб. Його розсипають міжряддями після того, як починають зав’язуватися плоди, перед поливом.

Ще один популярний розчин – це йод із молоком. У відро води додають літр знежиреного молока і 15 крапель йоду. Обробку проводять двічі на місяць.

Звичайна кухонна сіль теж може бути ефективною. Для обприскування червоних плодів один стакан солі розчиняють у 10 літрах води. Таку процедуру проводять раз на місяць.

Якщо з’явилися перші ознаки фітофтори, варто застосувати розчин на основі дріжджів. У відро води додають 100 грамів і поливають ним кущі.