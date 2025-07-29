Для низькорослих сортів опора не завжди потрібна

Високорослі сорти томатів не можуть рости самостійно без опори, їхні стебла під вагою плодів просто лягають на землю, ламаються або загнивають. Щоб отримати здорові рослини та повноцінний урожай, підв’язування є не менш важливим, ніж правильний полив чи підживлення. Як це зробити різними способами пише Тelegraf.

Способи підвʼязування високорослих помідорів

Існує кілька популярних способів закріпити кущі до опори. Найпростіше – використовувати дерев’яні чи металеві кілки, які повинні бути вищими за кущ на 20-30 см. Один кілок на рослину і ви вже можете закріплювати стебло шпагатом або м’якою тканиною. Деякі городники використовують нарізані стрічки зі старих футболок, це зручно й бюджетно.

Ще один варіант – спеціальні гачки або кліпси для підв’язки. Вони пришвидшують роботу та надійно тримають стебло біля опори. Такі кріплення особливо зручні для тепличного вирощування або великих посадок.

Для тих, хто вирощує томати рядами, підійде варіант із сіткою. Міцна сітка натягується вздовж грядки, і до неї підв’язуються стебла помідорів у міру росту. Це дозволяє надійно фіксувати кущі на різних рівнях, не обмежуючи їх у висоті.

Ще один практичний спосіб – горизонтальна шпалера. Для цього по краях грядки вкопуються стійкі опори, між якими у кілька рядів натягується міцна мотузка. Залежно від росту рослини вкладають між нитками, забезпечуючи підтримку без надмірного натягу. Таку конструкцію можна використовувати кілька сезонів поспіль.