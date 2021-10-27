Незабаром авто з інозменими номерами зникнуть з України

Закон, який дозволяє спрощене оформлення завезених раніше автомобілів на європейських номерах, передбачає кінцеву дату – 10 листопада 2021 року. До цього часу треба або розмитнити авто на єврономерах, або вивезти його за межі України.

Скористатися спрощеним митним оформленням та оподаткуванням авто «на єврономерах» можна згідно із законами України №1402-ІХ та №1403-ІХ, нагадує Держмитслужба.

Термін дії пільгового розмитнення закінчується до 10 листопада 2021 року. Проте є один виняток: учасники бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року), можуть скористатися цими спрощеннями до 08 лютого 2022 року.

Тому власникам автомобілів на єврономерах варто поспішити, враховуючи вихідні дні та можливі неточності у документальному процесі оформлення, які можуть допустити власники чи брокери під час розмитнення та оплати обов'язкових платежів. Нардепи чітко дали зрозуміти, що цього разу пільгове оформлення «євроблях» було останнім, і більше жодних послаблень для незареєстрованих в Україні автівок не буде.

За інформацією Держмитслужби, на 25 жовтня вже оформлено майже 60 тис. автівок «на єврономерах». За них до бюджету сплатили суму понад 2 млрд грн.

З детальною інформацією щодо деяких положень та алгоритму виконання громадянами зазначених законів можна ознайомитися тут. Відеоінструкція з декларування авто на єврономерах є в Особистому кабінеті.