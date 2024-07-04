Яскраві та ароматні: 9 найкращих сортів лаванди для вашого саду
Лаванда – красива квітуча рослина, її часто використовують для озеленення ділянок. Квітка має ніжний, характерний аромат, який впізнає кожен.
Якщо ви плануєте посадити лаванду у своєму садку, тоді перегляньте 9 найкращих видів від «Яскравої клумби».
Граппенхол
Граппенхол на 100% адаптований до кліматичних умов українських широт, але, звичайно, осінній догляд та підготовку до зими ніхто не скасовував. Якщо дбати про квітку, то декоративність буде на найвищому рівні.
- висота: до 50-60 см;
- стебла: прямі, переливаються зеленувато-сизими акцентами;
- квіти: фіолетово-блакитні, крихітні бутони досягають у діаметрі максимум 2 см, але завдяки своїй численності утворюють шикарні та досить щільні суцвіття;
- цвітіння: протягом літа, початок осені;
- аромат: насичений, квітково-трав'яний;
- морозостійкість: висока, температуру не нижче -20 ° С переносить без додаткового укриття;
- застосування: для контейнера, для садового озеленення, можна вирощувати під зріз.
Манстед
Лаванду багаторічного сорту легко вирощувати у великих масштабах і в маленьких обсягах. Рослина розкішно виглядає в груповій посадці (гарно виглядають окремі смуги). Лаванда можна садити і в горщику.
- висота: 40-50 см;
- стебла: прямі, тверді;
- квіти: фіолетово-сині, дрібні, формують масивні, яскраві суцвіття;
- цвітіння: тривале (з червня до серпня);
- аромат: сильний;
- морозостійкість: висока (легко переносить зміну погоди та коливання температури повітря);
- застосування: підходить для висадки вздовж садової доріжки або поряд з альтанкою, можна використовувати в сухому вигляді або пускати на переробку (приготування лавандової олії).
Альба
Існують й інші забарвлення, які своєю привабливістю багато в чому навіть перевершують традиційні варіанти лаванди. Їй властива квіткова витонченість, запах не такий міцний, як у кольорових лаванд, більш ніжний.
- висота: у середньому - 50 см;
- стебла: прямі, є легкий розкид (діаметр куща - до 60 см);
- квіти: однотонні, білі, утворюють вишукані колосоподібні суцвіття, красиво поєднуючись з вузькими зеленими листочками;
- цвітіння: протягом місяця-півтора, починаючи з червня/липня;
- аромат: тонкий;
- морозостійкість: висока (не боїться українських морозів);застосування: ідеальний варіант для альпійської гірки, патіо або висадки в садовому горщику, можна зрізати та застосовувати у народній медицині.
- застосування: ідеальний варіант для альпійської гірки, патіо або висадки в садовому горщику, можна зрізати та застосовувати у народній медицині.
Баттерфляй
Вишукана квітка довго цвіте, може рости на одному місці десяток років, яскраво пахне.
- висота: близько 50 см;
- стебла: прямі, листочків мало;
- квіти: світло-бузкові, близько 2-4 см в діаметрі, схожі на метеликів;
- цвітіння: у розпал літа (як правило, у липні та серпні);
- аромат: легкий, розслабляючий, в міру насичений;
- морозостійкість: середня (у північних та східних регіонах України бажано робити укриття на зиму);
- застосування: вирощування у відкритому ґрунті, для різання, для сушіння.
- застосування: виходять чудові ароматні саше, цілющий чай, сухі букети.
Лоддон Пінк
Сорти рожевої лаванди, мають більш ніжне та романтичне забарвлення. Яскравим прикладом рожевої квітки є Лоддон Пінк. Представники цього сорту на 100% вражають самотужки, але якщо посадити їх поряд з лавандою інших відтінків або, наприклад, з гортензією, то можна досягти ще більш вражаючого ефекту.
- висота: 40-60 см;
- стебла: формують густий, кулястий кущ;
- квіти: ніжно-рожеві, переливаються бузковими тонами, дрібні, утворюють виразні суцвіття;
- цвітіння: протягом липня та серпня;
- аромат: тонкий, по-квітковому м'який, присутні акценти трав'яної свіжості;
- морозостійкість: висока;
- застосування: вирощування у відкритому ґрунті, для різання, для сушіння.
Лавіта Пінк
Любителям нестандартних форм обов'язково сподобається ця низькоросла лаванда. Вона створена селекціонерами з Франції. Рослина відрізняється досить химерними на вигляд квітками, що переливаються різними відтінками рожевого та фіолетового
- висота: до 50 см;
- стебла: прямі, густо облиствені;
- квіти: губчасті, формують суцвіття, що нагадують великий колосок (основа фіолетово-лілова, а верхівка рожева);
- цвітіння: пік випадає перші 2 місяці літа;
- аромат: інтенсивний, ніжний (сильно пахне навіть листя);
- морозостійкість: висока, витримується до -30 ° С (як зимостійкі сорти лаванди);
- застосування: вирощування в горщику, декор кам'янистих гірок, висаджування вздовж доріжок.
Гроссо
Лаванда морозостійка, вважається однією з найпопулярніших у своєму забарвленні. Вона радує око прохолодою сніжно-блакитних акцентів, ідеально доповнюючи літній садок, створює атмосферу невимушеності у дворику та гармоніює з іншими садовими багаторічниками. Ідеально поєднується із жовтими квітами, які цвітуть влітку.
- висота: до 60 см;
- стебла: кущ діаметр може досягати 80-90 см;
- квіти: синьо-блакитні, є легкі фіолетові акценти, висота суцвіть колосків - 10-15 см;
- цвітіння: з початку літа;
- аромат: квітково-трав'яний, заспокійливий;
- морозостійкість: висока;
- застосування: використовується в косметичній галузі та народній медицині, оскільки є багатим джерелом корисних ефірних олій.
Дварф Блю
Сорт Дварф Блю гарантує ароматну квіткову хмару. За умови групової посадки утворюються повноцінні небесно-блакитні хвилі. Як і найкращі сорти лаванди, Dwarf Blue стійка до хвороб та не втрачає декоративності до 10 років життя.
- висота: до 40 см;
- стебла: густі, кущ діаметром понад 50 см;
- квіти: відносно великі, синьо-блакитні, утворюють щільні колоски висоток близько 7-10 см;
- цвітіння: із середини до кінця літа;
- аромат: легкий, приємний, заспокійливий;
- морозостійкість: висока;
- застосування: підходить як для відкритого ґрунту, так і для балкона або тераси, можна вирощувати під сушку, зрізати та ставити у вазу.
Літтл Лотті
Візуально вони трохи відрізняються від класичної лаванди. При цьому всі основні характеристики збережені: тривалість цвітіння, розкішний аромат, стійкість до хвороб та холоду.
- висота: 30-40 см;
- стебла: облистяні (кущ компактний);
- квіти: біло-рожеві, мініатюрні, зібрані в досить пишних кистевидних суцвіттях;
- цвітіння: починається у червні, триває близько 35-45 днів;
- аромат: тонкий, освіжаючий;
- морозостійкість: висока (укриття може знадобитися лише за умови суворої та безсніжної зими);
- застосування: групові посадки, оформлення бордюрів.