Якщо ви плануєте посадити лаванду у своєму садку, тоді перегляньте 9 найкращих видів

Лаванда – красива квітуча рослина, її часто використовують для озеленення ділянок. Квітка має ніжний, характерний аромат, який впізнає кожен.

Якщо ви плануєте посадити лаванду у своєму садку, тоді перегляньте 9 найкращих видів від «Яскравої клумби».

Граппенхол

Граппенхол на 100% адаптований до кліматичних умов українських широт, але, звичайно, осінній догляд та підготовку до зими ніхто не скасовував. Якщо дбати про квітку, то декоративність буде на найвищому рівні.

висота: до 50-60 см;

стебла: прямі, переливаються зеленувато-сизими акцентами;

квіти: фіолетово-блакитні, крихітні бутони досягають у діаметрі максимум 2 см, але завдяки своїй численності утворюють шикарні та досить щільні суцвіття;

цвітіння: протягом літа, початок осені;

аромат: насичений, квітково-трав'яний;

морозостійкість: висока, температуру не нижче -20 ° С переносить без додаткового укриття;

застосування: для контейнера, для садового озеленення, можна вирощувати під зріз.

Манстед

Лаванду багаторічного сорту легко вирощувати у великих масштабах і в маленьких обсягах. Рослина розкішно виглядає в груповій посадці (гарно виглядають окремі смуги). Лаванда можна садити і в горщику.

висота: 40-50 см;

стебла: прямі, тверді;

квіти: фіолетово-сині, дрібні, формують масивні, яскраві суцвіття;

цвітіння: тривале (з червня до серпня);

аромат: сильний;

морозостійкість: висока (легко переносить зміну погоди та коливання температури повітря);

застосування: підходить для висадки вздовж садової доріжки або поряд з альтанкою, можна використовувати в сухому вигляді або пускати на переробку (приготування лавандової олії).

Альба

Існують й інші забарвлення, які своєю привабливістю багато в чому навіть перевершують традиційні варіанти лаванди. Їй властива квіткова витонченість, запах не такий міцний, як у кольорових лаванд, більш ніжний.

висота: у середньому - 50 см;

стебла: прямі, є легкий розкид (діаметр куща - до 60 см);

квіти: однотонні, білі, утворюють вишукані колосоподібні суцвіття, красиво поєднуючись з вузькими зеленими листочками;

цвітіння: протягом місяця-півтора, починаючи з червня/липня;

аромат: тонкий;

морозостійкість: висока (не боїться українських морозів);застосування: ідеальний варіант для альпійської гірки, патіо або висадки в садовому горщику, можна зрізати та застосовувати у народній медицині.

застосування: ідеальний варіант для альпійської гірки, патіо або висадки в садовому горщику, можна зрізати та застосовувати у народній медицині.

Баттерфляй

Вишукана квітка довго цвіте, може рости на одному місці десяток років, яскраво пахне.

висота: близько 50 см;

стебла: прямі, листочків мало;

квіти: світло-бузкові, близько 2-4 см в діаметрі, схожі на метеликів;

цвітіння: у розпал літа (як правило, у липні та серпні);

аромат: легкий, розслабляючий, в міру насичений;

морозостійкість: середня (у північних та східних регіонах України бажано робити укриття на зиму);

застосування: вирощування у відкритому ґрунті, для різання, для сушіння.

застосування: виходять чудові ароматні саше, цілющий чай, сухі букети.

Лоддон Пінк

Сорти рожевої лаванди, мають більш ніжне та романтичне забарвлення. Яскравим прикладом рожевої квітки є Лоддон Пінк. Представники цього сорту на 100% вражають самотужки, але якщо посадити їх поряд з лавандою інших відтінків або, наприклад, з гортензією, то можна досягти ще більш вражаючого ефекту.

висота: 40-60 см;

стебла: формують густий, кулястий кущ;

квіти: ніжно-рожеві, переливаються бузковими тонами, дрібні, утворюють виразні суцвіття;

цвітіння: протягом липня та серпня;

аромат: тонкий, по-квітковому м'який, присутні акценти трав'яної свіжості;

морозостійкість: висока;

застосування: вирощування у відкритому ґрунті, для різання, для сушіння.

Лавіта Пінк

Любителям нестандартних форм обов'язково сподобається ця низькоросла лаванда. Вона створена селекціонерами з Франції. Рослина відрізняється досить химерними на вигляд квітками, що переливаються різними відтінками рожевого та фіолетового

висота: до 50 см;

стебла: прямі, густо облиствені;

квіти: губчасті, формують суцвіття, що нагадують великий колосок (основа фіолетово-лілова, а верхівка рожева);

цвітіння: пік випадає перші 2 місяці літа;

аромат: інтенсивний, ніжний (сильно пахне навіть листя);

морозостійкість: висока, витримується до -30 ° С (як зимостійкі сорти лаванди);

застосування: вирощування в горщику, декор кам'янистих гірок, висаджування вздовж доріжок.

Гроссо

Лаванда морозостійка, вважається однією з найпопулярніших у своєму забарвленні. Вона радує око прохолодою сніжно-блакитних акцентів, ідеально доповнюючи літній садок, створює атмосферу невимушеності у дворику та гармоніює з іншими садовими багаторічниками. Ідеально поєднується із жовтими квітами, які цвітуть влітку.

висота: до 60 см;

стебла: кущ діаметр може досягати 80-90 см;

квіти: синьо-блакитні, є легкі фіолетові акценти, висота суцвіть колосків - 10-15 см;

цвітіння: з початку літа;

аромат: квітково-трав'яний, заспокійливий;

морозостійкість: висока;

застосування: використовується в косметичній галузі та народній медицині, оскільки є багатим джерелом корисних ефірних олій.

Дварф Блю

Сорт Дварф Блю гарантує ароматну квіткову хмару. За умови групової посадки утворюються повноцінні небесно-блакитні хвилі. Як і найкращі сорти лаванди, Dwarf Blue стійка до хвороб та не втрачає декоративності до 10 років життя.

висота: до 40 см;

стебла: густі, кущ діаметром понад 50 см;

квіти: відносно великі, синьо-блакитні, утворюють щільні колоски висоток близько 7-10 см;

цвітіння: із середини до кінця літа;

аромат: легкий, приємний, заспокійливий;

морозостійкість: висока;

застосування: підходить як для відкритого ґрунту, так і для балкона або тераси, можна вирощувати під сушку, зрізати та ставити у вазу.

Літтл Лотті

Візуально вони трохи відрізняються від класичної лаванди. При цьому всі основні характеристики збережені: тривалість цвітіння, розкішний аромат, стійкість до хвороб та холоду.