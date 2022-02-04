В ДТП на Полтавщині 3 лютого зіткнулися чотири транспортні засоби

Ввечері в четвер, 3 лютого в Лубенському районі Полтавської області сталася ДТП з вантажівкою, мікроавтобусом, легковим автомобілем і сідловим тягачем з напівпричіпом. Загалом у цій аварії постраждали 11 людей, дев’ятеро з них – пасажири мікроавтобуса, повідомила 4 лютого полтавська поліція.

За інформацією правоохоронців, близько 19:00 біля села Вишневе зіткнулися вантажівка Renault Magnum, легковик Cherry Amulet, мікроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter та сідловий тягач Volvo із напівпричепом SANTI.

Унаслідок ДТП травми різного ступеня важкості отримали водії Cherry Amulet і Mercedes-Benz-Sprinter, а також дев’ятеро пасажирів мікроавтобуса. Переважна більшість травмованих – мешканці Сумської та Київської областей. Їх госпіталізували. За інформацією ДСНС, мікроавтобус їхав за маршрутом Київ – Ромни (Сумська область).