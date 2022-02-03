Водій легковика зіткнувся з маршруткою з пасажирами

Вранці четверга, 3 лютого, у селі Рясне-Руське біля Львова сталася смертельна аварія – зіткнулися маршрутка та легкове авто. Водій машини помер на місці, повідомив координатор спільноти Варта-1 Ігор Зінкевич у Facebook. У прес-службі ДСНС журналістам підтвердили цю інформацію.

Аварія сталася близько 8:00. Зіткнулися приміська маршрутка Еталон сполученням «Львів-Зелів» з легковиком марки Skoda Octavia. 38-річний водій легковика загинув на місці аварії. Рятувальники за допомогою спецобладнання діставали тіло загиблого з понівеченого автомобіля.

Рятувальники деблокували тіло загиблого водія з автомобіля

На момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 пасажирів, їх оглядають медики. На місці працюють слідчі.

У Львівському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що внаслідок аварії госпіталізували шістьох постраждалих пасажирів маршрутки. Зокрема, четверо з легкими травмами. Ще двоє пасажирок, віком 35 і 38 років, отримали травми середньої важкості. В обох попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, в одної струс мозку та гематома ока, в іншої – перелом носа.

Усіх постраждалих госпіталізували до львівської лікарні швидкої допомоги.

Інформація доповнюється...