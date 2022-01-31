На об'їзній дорозі Львова біля Сокільників сталася аварія за участю трьох автомобілів

У понеділок, 31 cічня, на об’їзній дорозі Львова поблизу готелю «Галіція» сталася потрійна ДТП. Рух трасою практично заблокований.

Близько 16:00 поблизу Сокільників зіткнулися УАЗ, BMW та вантажівка, які перекрили значну частину дороги. Попередньо відомо про двох постраждалих. Патрульна поліція попередила водіїв про ускладнення в русі. Утворилися суттєві затори, автомобілі об'їжджають місце ДТП узбіччям. Станом на 16:30 патрульні організували реверсний рух.

Через ДТП траса практично заблокована, автомобілі об'їжджають місце ДТП узбіччям

«Ускладнення в русі️ На кільцевій Львова поблизу села Сокільники сталася ДТП з потерпілими за участю трьох транспортних засобів. Патрульні організували реверсний рух. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту», – повідомила патрульна поліція Львівщини у своєму Telegram-каналі.

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