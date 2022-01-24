Автомобіль протаранив металеву огорожу на тротуарі і збив пішоходів

Пізно ввечері 23 січня біля Самбора у ДТП потрапила сім’я з дітьми. Автомобіль виїхав на тротуар і збив батьків разом з двома синами, знісши металеву огорожу. Найбільше постраждав 9-річний хлопчик. Зараз йому потрібне переливання рідкісної групи крові.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що ДТП трапилася близько 21:30 на трасі Львів-Самбір-Ужгород неподалік міста Самбір. За кермом Opel Vectra, який збив сім’ю на тротуарі, був 20-річний водій з с. Городище (Ралівська ОТГ).

Журналістка і волонтерка Уляна Флишко повідомила, що у ДТП потрапила сім’я учасника АТО Володимира Возного.

«Подружжя зі своїми двома синами поверталося додому. Діти були на санчатах. В цей час на них наїхав автомобіль. Водій не впорався із керуванням і його занесло на тротуар, де саме йшла сім’я захисника України», — написала вона вночі 24 січня.

У момент ДТП батьки везли дітей на санках (фото поліції)

За її словами, у чоловіка – травми колін, у жінки перелом руки і травма голови. У молодшого 5-річного сина – забій головного мозку, перелом ноги. Найбільше постраждав їхній старший 9-річний син. Його доставили у львівську дитячу лікарню. Для дитини шукають донорів з рідкісною групою крові 4- (пункт забору крові – на вул. Миколайчука. Потрібно зазначити – для Возного Андрія Володимировича, 9 років, який лікується у хірургії дитячої лікарні на вул. Орлика).

Уляна Флишко вказала номер картки Володимира Возного, куди можна переказати кошти на лікування сім’ї: 5167 8032 1113 1482.