На місце ДТП викликали рятувальників, аби вивільнити загиблого водія та пасажирів

У Тернополі на об'їзній дорозі близько 21:00, 21 січня, біля приміщення «Білого замку» трапилося лобове зіткнення між двома автомобілями. Прес-служба патрульної поліції повідомила ZAXID.NET, що внаслідок аварії одна людина загинула, ще п'ятьох постраждалих бригади швидких забрали в лікарні міста.

На чотирьох смуговій дорозі не розминулися Toyota та ВАЗ. Від удару останній автомобіль відкинуло на захисне мостову огорожу. Перед автомобіля ВАЗ зім'яло, а людей, які їхали в машині, затисло між металом. Очевидці викликали рятувальників, швидку та поліцію.

В патрульній поліції Тернопільщини зазначили, що внаслідок ДТП водій ВАЗ від отриманих травм загинув на місці. Рятувальники вивільнили тіло чоловіка, та допомогли медикам витягнути з потрощеного автомобіля ще трьох пасажирів. Їх доправили до лікарень міста.

Медичної допомоги потребували водій та пасажир Toyota, їх також завезли в медустанови. За попередньою інформацією патрульних, саме водій Toyota не впорався з керування і виїхав на зустрічну смугу, де в це момент зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

«Водій автомобіля Toyota, виїхавши на зустрічну смугу, допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення водій автомобіля ВАЗ загинув на місці, ще трьох пасажирів авто, а також водія та пасажира Toyota госпіталізували до лікарні», – зазначила прес-секретарка патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська.

Наразі на місці ДТП патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху. Працює слідчо-оперативна група поліції. Факт смертельної аварії внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

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