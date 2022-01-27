Водій Renault Kangoo загинув у ДТП у селі Добряни

У четвер, 27 січня, на трасі у селі Добряни поблизу Городка сталася смертельна ДТП з вини водія мікроавтобуса Renault Master, який виїхав на зустрічну смугу та врізався в Renault Kangoo. В результаті водій Renault Kangoo загинув.

У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 13:00 у селі Добряни Львівського району. За даними поліції, 36-річний водій автомобіля Renault Master, житель одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем Renault Kangoo, яким керував 35-річний мешканець Городка. Після удару Renault Kangoo відкинуло з траси у поле. Від отриманих травм водій цього авто помер на місці.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.