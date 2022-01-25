Ввечері 24 січня рейсовий автобус збив на смерть пішохода. ДТП трапилася о 18:00 на вул. Авіаційній у м. Городок.

«Водій автобуса «БАЗ-А 079», мешканець с. Зимна Вода 1961 року народження, здійснив наїзд на пішохода, який від отриманих травм загинув на місці події», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Загиблий – 64-річний мешканець м. Городок.

Як уточнили у поліції, це був рейсовий автобус Львів-Вишня. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Чоловік йшов дорогою, а поруч зі собою вів велосипед (фото поліції)