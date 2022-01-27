На Львівщині розшукують водія автомобіля, який збив 60-річного чоловіка у Мостиськах і утік. Чоловіка з травмами госпіталізували в реанімацію.

За інформацією поліції, інцидент трапився 26 січня близько 7:00 на вул. Галицькій у Мостиськах. Невідомий автомобіль збив 60-річного пішохода та втік із місця аварії.

Унаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми. Його госпіталізували в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Поліцейські встановлюють особу водія та просять усіх, кому відома будь-яка інформація про ДТП, звертатися на оперативну лінію 102.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За скоєне водієві загрожує до 3 років обмеження волі.