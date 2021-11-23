Роману Хоміку загрожує кримінальна відповідальність за умисні тілесні ушкодження правоохоронцям

Водієм Renault Duster, який вночі 22 листопада тікав від поліції та розбив два поліцейські авто, виявився 35-річний депутат Мостиської міськради на Львівщині та місцевий фермер Роман Хомік.

22 листопада близько 2:15 ночі на трасі на трасі Львів-Шегині між Городком та Бартатовом поліцейські намагалися зупинити Renault Duster за порушення правил дорожнього руху. 35-річний водій легковика не зупинився, натомість збільшив швидкість і почав утікати. Під час втечі Роман Хомік пошкодив два службові автомобілі поліцейських, внаслідок чого травмувалися четверо правоохоронців.

Поліцейські наздогнали автомобіль втікача біля села Стоянці, де мешкає Роман Хомік. Пройти освічення на стан алкогольного сп’яніння він відмовився. Йому загрожує кримінальна відповідальність за умисні тілесні ушкодження правоохоронцям (ч. 2 ст. 245 ККУ). Якщо його вину доведуть, він може отримати п’ять років обмеження або позбавлення волі.

За даними ZAXID.NET, за кермом Renault Duster був 35-річний депутат Мостиської міськради, директор місцевого фермерського господарства «Стоянцівське» Роман Хомік. Він обраний депутатом у Мостиськах від партії «Сила і честь» – був першим номером у списку. Фермерське господарство займається рослинництвом та свинарством.

Відповідно до декларації за 2020 рік, сім'я Романа Хоміка має у власності понад 100 га землі. Сам Роман Хомік за минулий рік задекларував близько 200 тис. грн доходів, зокрема, 14 тис. грн допомоги в центрі зайнятості, а також 200 тис. грн готівкою. Легковик Renault Duster, на якому цієї ночі їхав фермер-депутат, у декларації не вказано.