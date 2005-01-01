Дільничним поліцейським в Україні видадуть транспорт та засоби зв’язку

Українських дільничних поліцейських планують забезпечити транспортом, оскільки багато з них їздять на своїх часто старих автомобілях, а також сучасними засобами зв’язку. Крім того, планується збільшити кількість дільничних, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Будемо збільшувати склад [дільничних поліцейських] на місцях, і зробимо це за рахунок апарату, який менш функціональний. Тобто, ми вибудовуємо вертикальний зв'язок, який допоможе оптимізувати структуру в бік більшого сервісу на місцях», – зазначив Аваков, якого процитувала агенція «Укрінформ».

За його словами, дільничний інспектор поліції – сервісний поліцейський: «Він барометр безпеки і гарант дотримання прав кожного громадянина на місцях. Не випадково прийнято рішення додати дільничним сервісних інструментів: це велосипеди, мотоцикли, автомобілі, планшети, оскільки зв'язок не скрізь добре працює. Виходимо з того, що дільничний поліцейський має бути мобільним», – додав Аваков.

За його словами, з особистого спілкування з дільничними поліцейськими з'ясувалося, що сьогодні понад половина з них їздить на особистих авто, в тому числі ще радянського виробництва.