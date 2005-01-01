Українська поліція отримала від США сім позашляховиків Toyota Land Cruiser

США передали українській поліції позашляховики

Національна поліція України та адміністрація по боротьбі з наркотиками Мін'юсту США підписали Меморандум про співпрацю, в результаті підписання якого українські правоохоронці отримали сім автомобілів Toyota Land Cruiser та іншу техніку.

За повідомленням прес-служби Міністерства внутрішніх справ, у рамках процесу взаємодії України і США оперативники кількох підрозділів Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України отримали від іноземних партнерів прилади нічного бачення, тактичний телескоп, інфрачервону камеру, фото- відео- та оргтехніку на суму понад півтора мільйони гривень.

Також поліцейські отримали сім позашляховиків Toyota Land Cruiser для потреб підрозділів у регіонах. Ці автомобілі використовуватимуться під час документування організованих груп наркоділків з міжрегіональними й міжнародними зв’язками.

Сам меморандум про співпрацю, підписаний українськими та американськими правоохоронцями, спрямований на активізацію обміну інформацією між Україною та США у сфері протидії транснаціональній наркозлочинності. Крім того, він передбачає спільні заходи Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції та Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Мін'юсту США у сфері запобігання і викриття незаконних фінансових потоків, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.