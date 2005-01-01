Українська поліція отримала від США сім позашляховиків Toyota Land Cruiser

СуспільствоВолодимир Пиріг, 14 червня5500

До теми

Українська поліція отримала від США сім позашляховиків Toyota Land Cruiser
фото Національної поліції
США передали українській поліції позашляховики

Національна поліція України та адміністрація по боротьбі з наркотиками Мін'юсту США підписали Меморандум про співпрацю, в результаті підписання якого українські правоохоронці отримали сім автомобілів Toyota Land Cruiser та іншу техніку.

За повідомленням прес-служби Міністерства внутрішніх справ, у рамках процесу взаємодії України і США оперативники кількох підрозділів Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України отримали від іноземних партнерів прилади нічного бачення, тактичний телескоп, інфрачервону камеру, фото- відео- та оргтехніку на суму понад півтора мільйони гривень.

Також поліцейські отримали сім позашляховиків Toyota Land Cruiser для потреб підрозділів у регіонах. Ці автомобілі використовуватимуться під час документування організованих груп наркоділків з міжрегіональними й міжнародними зв’язками.

Сам меморандум про співпрацю, підписаний українськими та американськими правоохоронцями, спрямований на активізацію обміну інформацією між Україною та США у сфері протидії транснаціональній наркозлочинності. Крім того, він передбачає спільні заходи Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції та Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Мін'юсту США у сфері запобігання і викриття незаконних фінансових потоків, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Консультативна місія ЄС завершила у Львові серію курсів для поліцейських ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук