Консультативна місія ЄС завершила у Львові серію курсів для поліцейських

Захистити себе, щоби захищати інших. Консультативна місія Євросоюзу та Канадська поліцейська місія завершили курси самооборони для українських працівників поліції. За півтора року чимало правоохоронців мали можливість навчатися в реальних умовах. Відтепер випускники програми передаватимуть досвід своїм колегам по всій Україні.

Українських поліцейських під час програми навчили професійної поведінки у будь-яких ситуаціях.

«Навчили нас правильно вилучати з автомобіля, навчили правильно вести себе в будівлі і підхід до будівлі. Взагалі, краще сформували стержень поліцейського, так як на цій програмі ми відпрацьовували практично, в сценаріях. Тобто ситуації, які є з реального життя», – розповів патрульний із Хмельницького Олександр Чарановський.

Задля того, аби підвищити кваліфікацію українських колег, сюди приїхали 20 канадських полісменів.

«За цією програмою ми навчили понад 400 офіцерів із патрульної й Нацполіції. Це курс із особистої безпеки поліцейських. Для того, щоби правоохоронці почували себе безпечно на службі, але й також для того, аби вони могли забезпечити кращий сервіс громадянам України», – пояснив командуючий Канадської поліцейської місії в Україні Брюс Кіркпатрік.

На такі курси місія ЄС витратила 300 тис. євро. Це – інвестиція у співпрацю громади та правоохоронних органів.

«Звісно, кожен полісмен у ЄС проходить такі курси самооборони. Також курси з застосування сили. На базі найкращих європейських практик ми провели такий курс тут. Щоб поширювати людські права. Щоб у майбутньому рівень довіри громади до поліції зріс», – розповів координатор місцевого представництва місії ЄС Матс Люнгвальд.

Програма розрахована на працівників поліцейських тренінгових центрів України. Тож останній курс на території Львівського головного управління проходили службовці з різних областей. Їх – понад два десятки, серед них є четверо львів'ян. Такі курси, кажуть у Нацполіції, не для слабодухих.

«Вимогливість на найвищому рівні. Якщо людина здібна, якщо підготована, вона ці курси проходить. Воно свої плоди дасть не зразу. Але результат позитивний вже є в багатьох областях, де були попередні випуски. Це дозволяє зберегти життя, а не лише здоров'я, не тільки працівників поліції, а також наших громадян», – вважає начальник обласного управління кадрового забезпечення Головного управління Нацполіції Василь Довганич.

Програма особистої безпеки для поліцейських діяла понад два роки. За 50 випусків канадці та європейці навчили близько сорока львів'ян.