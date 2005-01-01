Львівська 80-та бригада під час навчань здивувала американських інструкторів

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Українські військові вчаться воювати розумно за стандартами НАТО і діляться власним бойовим досвідом. Уже 55-ий день в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки українські десантники тренуються під керівництвом американських інструкторів. Підрозділи 80-ї бригади вишколюють на полігоні та у сучасному центрі моделювання на сучасних комп'ютерних програмах.

Український командир перед початком занять мотивує своїх бійців. Завдання для десантників максимально бойове: штурмом взяти укріплення ворога, закріпитись і дати бій під час контратаки.

«Тут у нас буде БМП ворожа, гранатометник. Ми займаєм глуху оборону і чекаєм контрнаступу противника, він атакує, ми його знищуємо і як завжди ДШВ попереду», ‒ сміючись підсумовує старший сержант штурмового взводу 80-ї бригади Євген Карасьов.

Хоч і з гумором, та сконцентровані і зосереджені. Для десантників-штурмовиків із 80-ї бригади це не просто гра у війну. На характерний звук мінометного обстрілу реагують миттєво. Ледь не увесь особовий склад пройшов на сході найгарячіше літо 2014 та обороняв луганський аеропорт. Тому усі тактичні відпрацювання наче написані кров'ю.

«Завдання полягає в тому, щоб навчити особовий склад правильного пересування, пересування в колоні, спішуванню, подоланню мінно-взривних загороджень і відбиття контратаки противника», ‒ зазначив майор ЗСУ Сергій Скородумов.

Поряд із командами українською на полігоні подекуди чутна англійська мова. Американські інструктори уважно стежать за діями десантників. Найбільше гостей з-за океану цікавить бойовий досвід і старанність наших військових.

«Я дуже вражений мотивацією, забезпеченням, доглядом за технікою і так само рівнем керування вогнем. Багато бійців дуже гарно стріляє», ‒ нахвалює українських бійців капітан 27-ї піхотної бригади США Александр Бреннен.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET

Практику, засвоєну кров'ю в боях та потім на полігоні, закріплюють у сучасному центрі моделювання. За допомогою новітніх програм підрозділ до деталей може відточити навики ведення вогню та комунікації за різними сценаріями.

«На даному місці сидить командир машини, є можливість наживо вибрати місце, місце водія, навідника, командира і управляти машиною. Для цього є зв’язок», ‒ каже технік відділення та сержант Бабій.

Тренуються впродовж майже двох місяців, щодня кожен із підрозділів на іншій локації. Вишкіл за стандартами НАТО у рамках багатонаціональної тренувальної групи проводять армійці з США, Канади, Литви та Польщі. Такий вишкіл із 2015 року пройшли вже майже 10 українських тисяч військових з 11 батальйонів ЗСУ.