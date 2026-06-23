У холодну або вологу погоду з вихлопної труби часто виходить біла пара

Поява густого диму з вихлопної труби нерідко свідчить про несправності двигуна або допоміжних систем автомобіля. У деяких випадках явище є цілком природним, однак іноді воно вказує на серйозні поломки, які можуть призвести до дорогого ремонту. Більше про це пише Nissan.

Визначити можливу причину допомагає колір вихлопу. Білий, синюватий або чорний дим сигналізують про різні несправності, тому важливо звернути увагу на його відтінок, густину та запах.

Білий дим: коли це норма, а коли несправність

У холодну або вологу погоду з вихлопної труби часто виходить біла пара. Це конденсат, який накопичується у вихлопній системі та випаровується після запуску двигуна. Після прогрівання автомобіля така пара зазвичай зникає.

Однак щільний білий дим, який не розсіюється навіть після тривалої роботи двигуна, може свідчити про потрапляння охолоджувальної рідини до циліндрів. Додатковими ознаками є солодкуватий запах та поступове зниження рівня антифризу.

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Найчастіше причиною стає пошкодження прокладки головки блока циліндрів, тріщини у головці двигуна або порушення герметичності системи охолодження.

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Синій або сизий дим: двигун спалює мастило

Синюватий відтінок вихлопу свідчить про потрапляння моторного мастила до камери згоряння. Така несправність часто супроводжується збільшенням витрати мастила та характерним запахом горіння.

Причиною можуть бути зношені маслознімні ковпачки, несправні поршневі кільця або значний знос деталей циліндро-поршневої групи. У двигунах із турбонаддувом подібний симптом інколи вказує на несправність турбіни.

Якщо тривалий час ігнорувати синій дим, двигун може втратити компресію та потребувати капітального ремонту.

Чорний дим: надлишок пального

Чорний вихлоп свідчить про надмірне збагачення паливної суміші. У двигун надходить більше пального, ніж необхідно для повного згоряння.

Серед найпоширеніших причин – забруднений повітряний фільтр, несправні форсунки, помилки в роботі датчиків або проблеми з паливною системою.

У дизельних автомобілях короткочасний чорний дим під час різкого прискорення може бути допустимим, однак постійне димлення свідчить про несправність.

Що робити водієві

Якщо автомобіль почав диміти, насамперед варто звернути увагу на колір вихлопу та перевірити рівень моторного мастила й охолоджувальної рідини.

Не варто відкладати діагностику, особливо якщо дим з'являється на прогрітому двигуні або супроводжується сторонніми запахами, втратою потужності чи збільшенням витрати пального.