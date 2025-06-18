Київський клуб готується до старту у найпрестижнішому єврокубку

У середу, 18 червня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26. Україну в цьому турнірі представлятиме переможець УПЛ – київське «Динамо». Підопічні Олександра Шовковського розпочнуть свій виступ у єврокубках з 2-го раунду відбору Ліги чемпіонів.

Серед можливих суперників «Динамо» могли бути:

переможець пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)

«Пафос» (Кіпр)

переможець пари «Левадія» (Естонія) – РФШ (Латвія)

переможець пари «Вікінгур» (Ісландія) – «Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар)

Згідно з результатами жеребкування, кияни у 2-му колі кваліфікації ЛЧ зіграють з найкращим з пари «Жальгіріс» – «Хамрун». Перший матч відбудеться 22 або 23 липня, матч-відповідь – 29 або 30 липня.

Переможець двобою пройде до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а невдаха – до третього раунду кваліфікації Ліги Європи.