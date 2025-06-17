«Гірники» розпочинають підготовку до єврокубків

У вівторок, 17 червня, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26. Україну у цьому турнірі представлятиме донецький «Шахтар» як володар Кубка України. «Гірники» розпочнуть виступ у єврокубках з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Серед можливих опонентів «Шахтаря» були шведський «Хеккен», фінський «Ільвес», азербайджанський «Сабах» та косовська «Приштина». Згідно з результатами жеребкування суперником «помаранчево-чорних» буде «Ільвес», який нині у турнірній таблиці Вейккаусліги йде другим, поступаючись одним очком КуПСю

Перші матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться 10 та 17 липня. Переможець матчу «Шахтар» – «Ільвес» потрапить до другого раунд кваліфікації Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії заплановано на 18 червня, а поєдинки – 24 та 31 липня.

Нагадаємо, «Шахтарю» треба пройти 4 раунди, щоб потрапити до основного етапу Ліги Європи. У разі невдачі на одному з етапів команда вилетить у Лігу конференцій.